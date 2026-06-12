Kryediplomatët e Pakistanit dhe BE-së diskutojnë zhvillimet lidhur me "mirëkuptimin SHBA-Iran"

Riyaz Khaliq Khaliq
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Pakistanit, Ishaq Dar dhe shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian (BE), Kaja Kallas, kanë diskutuar “zhvillimet e fundit lidhur me mirëkuptimin mes SHBA-së dhe Iranit”, transmeton Anadolu.
“Të dyja palët mirëpritën përparimin e arritur përmes angazhimit të vazhdueshëm diplomatik dhe shprehën shpresën se këto përpjekje së shpejti do të çojnë në një mirëkuptim të qëndrueshëm dhe një zgjidhje paqësore”, tha Ministria e Punëve të Jashtme e Pakistanit pas bisedës telefonike Dar-Kallas.
Ministria pakistaneze tha se të dy zyrtarët “rikonfirmuan se dialogu dhe diplomacia mbeten mjetet e vetme të zbatueshme për zgjidhjen e konflikteve dhe avancimin e paqes dhe stabilitetit afatgjatë”.
Biseda u zhvillua mes raportimeve mediatike se katër avionë transportues C-17 të Forcave Ajrore të SHBA-së dje u nisën drejt Evropës me pajisje për një udhëtim të mundshëm në Gjenevë të zv.presidentit amerikan, JD Vance, për nënshkrimin e një marrëveshjeje të mundshme mes SHBA-së dhe Iranit.
Sipas faqes së lajmeve Axios, fluturimet ushtarake lidhen me një ceremoni të mundshme nënshkrimi që mund të zhvillohet në ditët e ardhshme, nëse përpjekjet për finalizimin e marrëveshjes rezultojnë të suksesshme.
SHBA-ja dhe Irani këtë javë kanë shkëmbyer sulme të reja ajrore dhe me raketa, në sfondin e një armëpushimi të brishtë të ndërmjetësuar nga Pakistani më 8 prill, disa ditë pasi Izraeli dhe SHBA-ja nisën luftën kundër Iranit.