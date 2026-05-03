Kryediplomatët e Omanit dhe Iranit diskutojnë sigurinë detare dhe uljen e tensioneve

Mohammad Sıo
03 Maj 2026•Përditësim: 03 Maj 2026
Ministrat e Punëve të Jashtme të Omanit dhe Iranit kanë diskutuar sigurinë detare dhe përpjekjet për uljen e tensioneve rajonale gjatë një bisede telefonike, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Omanit tha se ministri Badr al-Busaidi dhe homologu i tij iranian, Abbas Araghchi, shqyrtuan zhvillimet më të fundit në përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje mes Iranit dhe SHBA-së lidhur me çështjen bërthamore të Teheranit dhe çështje të tjera të pazgjidhura.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka vendosur një bllokadë detare ndaj trafikut detar iranian në Ngushticën e Hormuzit, mes ngërçit në bisedimet për përfundimin e konfliktit aktual.
Ministria tha se dy ministrat gjithashtu diskutuan çështje që lidhen me lundrimin detar dhe lirinë e lëvizjes në rajon, si dhe shkëmbyen mendime mbi mënyrat për të frenuar përshkallëzimin dhe për të mbështetur dialogun.
Nga atje theksuan se diskutimet synonin “shtyrjen drejt një rruge dialogu konstruktiv dhe mirëkuptimi të ndërsjellë”, duke garantuar të drejtat e të gjitha palëve dhe respektimin e së drejtës ndërkombëtare.
Omani prej kohësh ka qenë një ndërmjetës kyç në bisedimet bërthamore mes Iranit dhe SHBA-së.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera rajonale që strehojnë baza amerikane. Teherani gjithashtu ka penguar në mënyrë efektive trafikun detar në Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim u shpall më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedime në Islamabad më 11 dhe 12 prill, por pa arritur marrëveshje. Presidenti amerikan, Donald Trump, më pas e zgjati në mënyrë të njëanshme armëpushimin me kërkesë të Pakistanit, pa vendosur një afat të ri.