Kryebashkiaku i Parisit kërkon shtetësi nderi për civilët palestinezë

İlayda Çakırtekin
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Kryetari i Bashkisë së Parisit, Emmanuel Gregoire, planifikon të kërkojë statusin e qytetarisë nderi për civilët palestinezë në Gaza dhe Bregun Perëndimor si dhe për gazetarët palestinezë, raportoi sot "Le Parisien", transmeton Anadolu.
Gregoire pritet ta paraqesë propozimin në Këshillin e Parisit në qershor, sipas zyrës së kryetarit të bashkisë të cituar nga "Le Nouvel Obs".
"Parisi gjithmonë e ka lidhur emrin e tij me lirinë e popujve dhe dinjitetin njerëzor. Ai zgjedh civilët mbi dhunën, ligjin mbi arbitraritetin, jetën mbi shkatërrimin", tha zyra e kryetarit të bashkisë.
Zyra gjithashtu theksoi rëndësinë e nderimit të gazetarëve palestinezë, duke thënë se "nderimi i tyre do të thotë nderim i të drejtës themelore të shoqërive për të ditur të vërtetën".