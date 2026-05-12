Kryebashkiaku i New Yorkut, Mamdani i bashkohet biznesmenit turk në një ndeshje futbolli në rrugë

Asiye Latife Yılmaz
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Kryebashkiaku Zohran Mamdani iu bashkua kryetarit të Këshillit të Biznesit SHBA-Turqi, Hamdi Ulukaya, në një ngjarje futbolli rrugor në New York, transmeton Anadolu.
Ndeshja u organizua në partneritet me "Street Lab", duke theksuar angazhimin e komunitetit përpara Kupës së Botës FIFA 2026.
Ulukaya, i cili është gjithashtu drejtor ekzekutiv i kompanisë së kosit "Chobani", publikoi fotografi nga eventi në platformën sociale amerikane Instagram, duke thënë se futbolli e mësoi në fëmijëri "sa i fuqishëm mund të jetë sporti duke bashkuar njerëzit, duke krijuar përkatësi dhe duke ndërtuar aftësi që zgjasin shumë përtej fushës".
Ai tha se "Chobani" bashkëpunoi me Mamdanin dhe "Street Lab" për të sjellë këtë frymë në lagjet në të gjithë New Yorkun. Fotografitë nga eventi treguan fëmijë duke luajtur futboll ndërsa familjet dhe banorët vendas u mblodhën në rrugë.
Sipas zyrës së kryebashkiakut të qytetit të New Yorkut, programi "Rrugët e Futbollit" do të mbahet në rreth 50 shkolla në pesë lagjet e qytetit përpara Kupës së Botës. Sipas iniciativës, rrugët e shkollave të mbyllura për trafikun e automjeteve do të transformohen në fusha futbolli, hapësira arti dhe sheshe publike.