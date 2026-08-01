Kryebashkiaku i Moskës thotë se mbi 6.000 dronë ukrainas shënjestruan kryeqytetin rus në korrik

Elena Teslova
01 gusht 2026•Përditësim: 01 gusht 2026
Më shumë se 6.000 dronë ukrainas kanë vënë në shënjestër rajonin e Moskës gjatë muajit korrik, tha të shtunën kryebashkiaku i Moskës, Sergey Sobyanin, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në platformën ruse të mediave sociale Max, Sobyanin tha se shkalla e sulmeve ajrore ndaj kryeqytetit rus është rritur ndjeshëm gjatë muajve të fundit.
“Nga ora 00:00 e 1 korrikut deri në orën 23:59 të 31 korrikut, 6.225 mjete ajrore pa pilot fluturuan drejt rajonit të Moskës”, tha ai.
Sipas incidenteve të raportuara publikisht, kjo shifër shënon rritje të madhe krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur numri i dronëve ukrainas që synonin rajonin e Moskës zakonisht llogaritej në dhjetëra ose, në rastin më të lartë, në qindra gjatë një muaji.
Ai shtoi se mbrojtja ajrore ruse shkatërroi 780 dronë që fluturuan mbi Moskë gjatë muajit.
Së fundmi, Ukraina ka intensifikuar sulmet me dronë me rreze të gjatë veprimi, duke vënë në shënjestër Moskën dhe rajone të tjera thellë brenda territorit rus.
Autoritetet ruse raportojnë rregullisht se kanë interceptuar dronë që i afrohen kryeqytetit, ndërsa sulmet shpesh kanë shkaktuar ndërprerje të fluturimeve në aeroportet e Moskës.