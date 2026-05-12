Kryebashkiakja e një qyteti në Kaliforni do të deklarohet fajtore për veprimin si agjente e Kinës

Berk Kutay Gökmen
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Kryetarja e bashkisë së qytetit Arcadia në zonën e Los Angelesit, në shtetin amerikan të Kalifornisë, Eileen Wang ka dhënë dorëheqje dhe do të deklarohet fajtore për veprim të paligjshëm si agjente e Kinës, thanë autoritetet të hënën, transmeton Anadolu.
“Me pranimin e saj, Eileen Wang u shërbeu fshehurazi interesave të qeverisë kineze”, tha ndihmës drejtori Roman Rozhavsky i Divizionit të Kundërzbulimit dhe Spiunazhit të FBI-së.
“Le të shërbejë kjo si një paralajmërim i qartë: Individët që veprojnë në emër të qeverive të huaja për të ndikuar në demokracinë tonë do të identifikohen, hetohen dhe do të sillen para drejtësisë”, shtoi ai, sipas një deklarate nga Zyra e Prokurorit të SHBA-së në Los Angeles.
Wang, kryebashkiake e zgjedhur e qytetit me 56 mijë banorë në vitin 2022, u paraqit në gjykatën federale të hënën dhe u lirua me një garanci prej 25 mijë dollarësh, sipas NBC News. Ajo u akuzua për veprim në SHBA si agjente e paligjshme e një qeverie të huaj dhe pranoi të deklarohej fajtore më vonë.
Prokurorët thanë se Wang dhe një person tjetër, Yaoning Mike Sun, promovuan "propagandën pro-RPK" në SHBA përmes një faqeje interneti të quajtur "US News Center". PRC i referohet Republikës Popullore të Kinës.
Sun u deklarua fajtor në tetor për veprim si agjent i huaj dhe po vuan një dënim me katër vjet burg, tha zyra e prokurorit të SHBA-së. Marrëveshja e pranimit të fajësisë e Wang thotë se ajo pranoi se veproi si agjente e qeverisë së Kinës pa njoftuar prokurorin e përgjithshëm të SHBA-së, siç kërkohet.
Marrëveshja thotë se Wang dhe Sun "morën dhe ekzekutuan direktiva nga zyrtarët e qeverisë së RRP-së për të postuar përmbajtje pro-RPK-së në faqen e internetit" dhe herë pas here kërkuan miratim nga zyrtarët kinezë para se të publikonin përmbajtjen.
Prokurorët pretendojnë se në nëntor 2021, John Chen, i përshkruar si një zyrtar i lartë i qeverisë kineze i kërkoi Wang-ut të postonte një artikull, duke shkruar: "Kjo është ajo që Ministria e Punëve të Jashtme dëshiron të dërgojë", sipas Zyrës së prokurorit të SHBA-së.
Chen u dënua me 20 muaj burg në nëntor 2024, pasi u deklarua fajtor për ryshfet dhe për veprim si agjent i paregjistruar i Kinës.