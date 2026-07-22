Kreu i ri i Hamasit paraqet gjashtë prioritetet, në krye të tyre vendos përfundimin e ofensivës izraelite në Gaza

Şahin Demir
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Kreu i sapozgjedhur i Hamasit, Khalil al-Hayya, ka paraqitur gjashtë prioritetet e grupit palestinez, duke vendosur në krye të agjendës përfundimin gjithëpërfshirës të ofensivës ushtarake izraelite në Gaza dhe tërheqjen e plotë të Izraelit nga enklava, transmeton Anadolu.
Në fjalimin e tij të parë televiziv që nga marrja e detyrës, Hayya u bëri thirrje vendeve ndërmjetëse në negociatat për armëpushim që të ushtrojnë presion ndaj qeverisë izraelite për zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese dhe kalimin në fazën tjetër të procesit.
Ai tha se prioriteti i dytë i Hamasit është rikthimi i “kushteve dinjitoze të jetesës për palestinezët në Gaza, pengimi i planeve për zhvendosje, përshpejtimi i përpjekjeve për rindërtim dhe sigurimi i lirimit të të burgosurve”.
Prioriteti i tretë, sipas tij, është arritja e unitetit palestinez përmes nisjes së menjëhershme të një dialogu kombëtar për rindërtimin e institucioneve palestineze, veçanërisht Organizatës për Çlirimin e Palestinës (PLO), mbi baza demokratike dhe konsensuale.
Hayya tha se prioriteti i katërt është forcimi i marrëdhënieve të Hamasit me vendet arabe dhe muslimane.
Prioriteti i pestë, sipas tij, është mobilizimi i vendeve arabe dhe muslimane për të ndërmarrë veprime efektive dhe për të rritur presionin për ndalimin e asaj që ai e cilësoi si “makinerinë e vrasjeve dhe gjenocidit” të Izraelit kundër palestinezëve në Gaza, si dhe për mbështetjen e të drejtave palestineze.
Ai tha se prioriteti i gjashtë është thirrja ndaj komunitetit ndërkombëtar dhe OKB-së për të mbrojtur palestinezët dhe për të mbajtur përgjegjës “kriminelët izraelitë të luftës”.
Të hënën, Hamasi njoftoi zgjedhjen e Hayyas si kreu i byrosë politike të grupit, duke zëvendësuar Yahya Sinwarin, i cili u vra gjatë përleshjeve me forcat izraelite në qytetin Rafah në jug të Gazës në tetor të vitit 2024.
Ushtria izraelite nisi një ofensivë të ashpër në Gaza në tetor të vitit 2023, duke vrarë më shumë se 73.000 persona, duke plagosur afro 174.000 të tjerë dhe duke lënë enklavën të shkatërruar, përpara se të arrihej një armëpushim në tetor të vitit 2025.