Kreu i OKB-së: Liderët e Qipros ranë dakord për përgatitjen e bisedimeve të zgjeruara joformale

Fatma Zehra Solmaz
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara (OKB), Antonio Guterres, tha se kishte siguruar marrëveshjen e të dy liderëve qipriotë dhe të tre fuqive garantuese për të avancuar drejt një takimi 5+1, por theksoi se nevojiten përgatitje të mëtejshme për ndërtimin e besimit, metodologjinë dhe përmbajtjen para se takimi të zhvillohet, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për media në zonën tampon të OKB-së pas bisedimeve me Presidentin e Republikës Turke të Qipros Veriore (TRNCK), Tufan Erhurman, dhe liderin e Administratës Greke të Qipros Jugore, Nikos Christodoulides, Guterres tha se të dy liderët kishin shprehur dëshirën për bashkëpunim dhe paqe në ishull.
"Kam konsensusin e të dyja palëve dhe të garantuesve për të kaluar në një takim 5+1", tha ai.
Guterres tha se takimi do të kërkojë përgatitje të përshtatshme për ndërtimin e besimit, metodologjinë dhe përmbajtjen, duke theksuar se nuk dëshiron "më shumë takime 5+1 pa rezultate".
Formati 5+1 përfshin palën turke dhe atë greke, fuqitë garantuese Turqinë, Greqinë dhe Britaninë e Madhe, si dhe OKB-në.
Guterres përsëriti gjithashtu angazhimin e OKB-së për mbështetjen e Qipros, duke thënë: "Kombet e Bashkuara nuk mund të imponojnë paqen (në Qipro), por më lejoni të jem shumë i qartë, Kombet e Bashkuara mbeten plotësisht të angazhuara për të mbështetur popullin e Qipros në këtë moment vendimtar për ishullin dhe rajonin më të gjerë".
Ai tha se arritja e një zgjidhjeje në Qipro ishte "absolutisht thelbësore", jo vetëm për mbrojtjen e interesave dhe paqes së popullit qipriot, por edhe si "një faktor stabiliteti në një rajon që po bëhet në mënyrë të rrezikshme i paqëndrueshëm".
Guterres tha se ishte inkurajuar nga puna e Komitetit për Personat e Zhdukur dhe aktivitetet e komiteteve teknike.
Ai shprehu gjithashtu besimin në mbështetjen e vazhdueshme të tre vendeve garantuese, Turqisë, Greqisë dhe Britanisë së Madhe.