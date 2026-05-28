Kreu i Këshillit rus të Sigurisë: Iniciativa për paqe në Ukrainë me SHBA-në është “në ngecje”

Elena Teslova
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Sekretari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Sergey Shoygu tha sot se iniciativa ruso-amerikane për paqe në Ukrainë është “në ngecje”, transmeton Anadolu.
“Pengesa kryesore për zbatimin e saj mbetet mungesa e plotë e vullnetit politik për paqe nga regjimi në Kiev dhe dëshira e tij e vazhdueshme për përshkallëzim”, tha ai në Forumin Ndërkombëtar të Sigurisë në rajonin e Moskës.
Shoygu tha se udhëheqja ukrainase ka frikë nga një zgjidhje e konfliktit, pasi do të duhej të përgjigjej për pasojat e politikave të saj, përfshirë atë që ai e përshkroi si krizë demografike në vend. “Dua të theksoj edhe një herë, ne jemi për paqen dhe e propozojmë atë”, tha ai.
“E kuptojmë se është në interes të popullsisë që jeton në Ukrainë të lëvizet drejt një zgjidhjeje afatgjatë paqësore. Por për këtë duhet të hiqet dorë nga konfrontimi dhe ideologjia neonaziste rusofobe”, shtoi Shoygu.
Ai pretendoi se Kievi ka interes ekonomik për vazhdimin e konfliktit për shkak të varësisë nga ndihma financiare perëndimore. “Buxheti i Ukrainës varet tërësisht nga ndihma perëndimore dhe askush nuk do të japë para pa luftë”, tha ai.
Shoygu po ashtu pretendoi se Ukraina po përballet me vështirësi ekonomike në rritje, përfshirë rritjen e borxhit dhe varësinë nga mbështetja financiare perëndimore. “Si dhe me çfarë Kievi do t’i shlyejë këto borxhe, mbetet e paqartë”, shtoi Shoygu.
Para fillimit të takimit, pjesëmarrësve iu shfaq një video-mesazh nga presidenti rus Vladimir Putin, i cili përshkroi përhapjen e armëve bërthamore, ekstremizmin, trafikimin e drogës dhe krimin kibernetik si kërcënime kryesore për komunitetin ndërkombëtar.
Putini tha se takimet globale për sigurinë janë veçanërisht të rëndësishme në një kohë kur bota përballet me sfida serioze. Organizatorët thanë se përfaqësues të Ambasadës së SHBA-së në Moskë morën pjesë në forum për herë të parë pas shumë vitesh.
Sipas organizatorëve, në ngjarje morën pjesë edhe delegacione nga Hungaria, Izraeli, Moldavia dhe Zvicra.