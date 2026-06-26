Kreu i IAEA-së: Marrëveshja SHBA-Iran i jep agjencisë qasje në centralet bërthamore iraniane

Necva Taştan Sevinç
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA), v tha të premten se marrëveshja e fundit SHBA-Iran i jep mbikëqyrësit bërthamor të OKB-së përgjegjësinë për mbikëqyrjen e angazhimeve bërthamore të Iranit, transmeton Anadolu.
Duke folur para gazetarëve në Tokio, Drejtori i Përgjithshëm i IAEA-së, Grossi tha se memorandumi i mirëkuptimit midis Washingtonit dhe Teheranit "tregon konkretisht" se komponenti i tij bërthamor "do të mbikëqyret nga IAEA".
"Për të mbikëqyrur, ne duhet të inspektojmë. Nuk ka rrugë tjetër", tha Grossi.
Ai tha se agjencia ka filluar tashmë punën teknike me autoritetet iraniane dhe shpreson të jetë në Iran "së shpejti", duke shtuar se deklaratat e ndryshme publike nga SHBA-ja dhe Irani pasqyrojnë "pozicionim politik".
"Ka një lloj lufte deklaratash këtu", tha ai, duke shtuar se marrëveshja mbulon gjithashtu sanksionet, integritetin territorial, përdorimin e forcës, stimujt ekonomikë dhe lirinë e lundrimit.
Grossi tha se IAEA ka filluar diskutime teknike me autoritetet iraniane për të përcaktuar rregullat e inspektimit, duke përfshirë frekuencën e inspektimeve, vendet që do të vizitohen dhe procedurat.
Ai tha gjithashtu se Irani zotëron një "inventar të rëndësishëm" prej më shumë se 400 kilogramësh uranium të pasuruar shumë, si dhe uranium të pasuruar në 20 për qind dhe 5 për qind.
"Gjëja e parë që duhet të ndodhë është që të kemi qasje në material," tha ai, duke shtuar se inspektorët duhet të kontrollojnë vulat dhe të konfirmojnë se nuk mungon asnjë material bërthamor.
Grossi tha se afati kohor 60-ditor i vendosur nga SHBA-ja dhe Irani nuk duhet të ngatërrohet me periudhën e plotë të zbatimit, e cila do të zgjasë më shumë.
Ai tha se roli i IAEA-së është të verifikojë faktet dhe jo të vlerësojë qëllimet politike.
"Qëllimet nuk janë të mjaftueshme. Ne duhet të verifikojmë kudo, ne duhet të verifikojmë gjatë gjithë kohës", tha Grossi.