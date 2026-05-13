Kremlini: Testimi i raketës "Sarmat", ngjarje e rëndësishme për sigurinë ruse

Elena Teslova
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov e quajti sot provën e suksesshme të raketës balistike bërthamore ndërkontinentale "Sarmat" një ngjarje të madhe, siç u njoftua një ditë më parë, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për mediat në Moskë, Peskov tha se vetë presidenti rus Vladimir Putin dha një vlerësim shumë të lartë për lëshimin e raketës "Sarmat", duke e quajtur atë "një ngjarje të madhe" për të gjithë vendin dhe për sigurimin e sigurisë së Rusisë për shumë vite që do të vijnë.
"Vetë presidenti, kreu i shtetit dha një vlerësim shumë të lartë për këtë arritje të madhe dhe këtë lëshim. Në të vërtetë, kjo është një ngjarje shumë e rëndësishme për të gjithë vendin dhe për sigurinë e vendit tonë për shumë, shumë vite që do të vijnë", tha ai.
Rusia njofton vendet e tjera për lëshime të tilla si testimi i djeshëm "Sarmat", shtoi Peskov duke vënë në dukje se një sistem i posaçëm njoftimi funksionon në përputhje të rreptë me praktikën ndërkombëtare.
"Sigurisht, të gjitha lëshimet e tilla kryhen me njoftim. Një sistem i posaçëm njoftimi funksionon në përputhje të rreptë me praktikën ekzistuese ndërkombëtare", tha ai.
Moska nuk ka dëgjuar për ndonjë reagim zyrtar nga Washingtoni ndaj lançimit të raketës "Sarmat" të kryer një ditë më parë, tha Peskov, duke iu përgjigjur një pyetjeje përkatëse.
I pyetur në lidhje me mundësinë e negociatave të plota për paqe midis Rusisë dhe Ukrainës, Peskov tha se që të fillojnë bisedime të tilla, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy duhet t'u urdhërojë trupave ukrainase të ndërpresin zjarrin dhe të largohen nga rajonet ruse.
"Zelenskyy duhet t'u japë urdhër forcave të armatosura të Ukrainës të ndërpresin zjarrin dhe të largohen nga territori i Donbasit dhe territori i rajoneve ruse", tha ai.
"Në atë moment do të fillojë një armëpushim dhe palët do të jenë në gjendje të angazhohen me qetësi në negociata, të cilat, rastësisht, do të jenë në mënyrë të pashmangshme shumë të vështira dhe do të përmbajnë një numër të madh detajesh të rëndësishme", theksoi ai.
I pyetur nëse Rusia po shqyrton bashkëpunimin e mundshëm me SHBA-në në lidhje me tubacionet e gazit "Nord Stream" nëse amerikanët do të blinin pjesën e infrastrukturës që u takon evropianëve, Peskov tha se të dy vendet mund të bashkëpunojnë në një gamë të gjerë projektesh ekonomike të dobishme për të dyja palët.
Moska shpreson që ose një zgjidhje e konfliktit të Ukrainës ose vendimi i Washingtonit për të ndaluar lidhjen e progresit në marrëdhëniet dypalëshe me çështjen e Ukrainës do të hapë rrugën për një bashkëpunim të tillë, vuri në dukje ai.
“Ndërsa pala amerikane bëhet gati të mos e lidhë perspektivën e normalizimit të marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike me zgjidhjen ukrainase ose ndërsa arrihet zgjidhja ukrainase, shpresojmë që rruga drejt zbatimit të një numri projektesh ekonomike do të hapet”, tha Peskov.