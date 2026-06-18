Elena Teslova
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Ndihmësi i Kremlinit për politikën e jashtme, Yury Ushakov, ka deklaruar se veprimet e Kievit, përfshirë sulmin e raportuar me dron ndaj një autobusi që transportonte fëmijë bjellorusë në rajonin rus të Bryansk, nuk ndihmojnë në avancimin e kontakteve midis presidentëve rus dhe ukrainas, transmeton Anadolu.
Duke folur në një intervistë për transmetuesin rus VGTRK, Ushakov tha: “E gjithë kjo nuk i afron më shumë kontaktet personale midis kreut të regjimit të Kievit dhe presidentit tonë”.
I pyetur nëse Kremlini kishte pasur kontakte me administratën e presidentit amerikan, Donald Trump, pas samitit të fundit të G7-tës, Ushakov tha se nuk kishte pasur kontakte të tilla, por Ushakov theksoi se konflikti në Ukrainë u diskutua gjerësisht gjatë takimit të liderëve të G7.
Ai pretendoi se pjesëmarrësit evropianë kishin kërkuar të ndikonin te presidenti Trump me ide “të padobishme” dhe “të dëmshme” lidhur me konfliktin.
“Evropianët këmbëngulin qartë se lufta duhet të vazhdojë. Për më tepër, ata udhëhiqen nga një postulat krejtësisht i gabuar dhe i rremë se situata në fushën e betejës gjoja po ndryshon në favor të forcave ukrainase, gjë që është kategorikisht e gabuar”, tha Ushakov.
Ushakov tha se Trump i ruajti pikëpamjet e tij pavarësisht presionit nga aleatët evropianë.
Ndihmësi i Kremlinit gjithashtu tha se negociatorët amerikanë Jared Kushner dhe Steve Witkoff pritet të vizitojnë Rusinë, megjithëse ende nuk janë caktuar datat.
“Të dy negociatorët, si Kushner ashtu edhe Witkoff, do të vizitojnë Rusinë në të ardhmen e afërt. Për momentin, situata është e tillë që ata, siç e kuptoj unë, janë ende të angazhuar me çështjet iraniane dhe do të jenë të pranishëm në fillimin e punës për marrëveshjen kryesore, kështu që datat konkrete për vizitën në Moskë ende nuk janë caktuar”, tha ai.