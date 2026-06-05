Kremlini: Shpresojmë që bisedimet për Ukrainën të rifillojnë, kontaktet me SHBA-në mbeten të hapura

Kanyshai Butun
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha të premten se Moska shpreson që bisedimet për Ukrainën të rifillojnë pas një pauze të kohëve të fundit dhe konfirmoi se kanalet e komunikimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten të hapura, transmeton Anadolu.
Duke folur për të përditshmen ruse Izvestia në margjinat e Forumit Ekonomik Ndërkombëtar të Shën Petersburgut, Peskov tha se Presidenti rus, Vladimir Putin, ka shqyrtuar një letër të hapur nga Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy.
Në letrën e botuar të enjten, Zelenskyy bëri thirrje për negociata ballë për ballë me Putinin, duke anashkaluar negociatorët amerikanë, të cilët ai tha se mbeten të përqendruar në luftën e Iranit. Presidenti ukrainas ishte gjithashtu shumë kritik ndaj Putinit, duke thënë se rusët nuk ndihen rehat me luftën.
Peskov sugjeroi që Putini mund ta trajtojë çështjen gjatë paraqitjes së tij në seancën plenare në forumin e Shën Petersburgut më vonë të premten.
Duke komentuar politikën e SHBA-së, Peskov e përshkroi qëndrimin e Washingtonit për luftën në Ukrainë si të qëndrueshëm dhe kontradiktor.
Ai vuri në dukje se Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, ka pohuar vazhdimisht mbështetjen për Ukrainën, duke përfshirë edhe vazhdimin e dërgesave të armëve.
Në të njëjtën kohë, Peskov tha se Rusia sheh atë që ai e quajti një dëshirë të sinqertë nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe disa anëtarë të administratës së tij për të ndihmuar në zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë.