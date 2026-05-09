Kremlini: SHBA-ja dëshiron zgjidhje të shpejtë të konfliktit në Ukrainë, "por është proces kompleks dhe i gjatë"

Kanyshai Butun
09 Maj 2026•Përditësim: 09 Maj 2026
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, deklaroi sot se Washingtoni dëshiron një zgjidhje të shpejtë të konfliktit në Ukrainë, por se “bëhet fjalë për një proces kompleks dhe të gjatë”, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për median ruse Vesti, Peskov theksoi se zgjidhja e konfliktit është po aq e vështirë sa arritja e një marrëveshjeje mes SHBA-së dhe Iranit.
“Arritja e një marrëveshjeje paqeje (mes Rusisë dhe Ukrainës) është një rrugë shumë e gjatë, e mbushur me detaje komplekse. Ashtu si, për shembull, rruga që Shtetet e Bashkuara duhet të kalojnë me Iranin”, tha ai.
Peskov tha se një zgjatje e mundshme e armëpushimit me Ukrainën përtej 11 majit nuk është diskutuar ende, raportoi agjencia shtetërore TASS.
Duke folur për kontaktet mes presidentit Vladimir Putin dhe homologut të tij amerikan Donald Trump, Peskov tha se aktualisht nuk është planifikuar asnjë bisedë e re.
Lidhur me deklaratat e Trumpit për dërgimin e mundshëm të një delegacioni amerikan në Moskë për bisedime paqeje, Peskov tha se Rusia do të ishte e gatshme ta priste një delegacion të tillë.
“Nuk ka ende asgjë konkrete, por natyrisht Rusia është gjithmonë e gatshme për këtë”, tha ai.
Peskov gjithashtu tha se nuk ka pasur përpjekje për të prishur festimet e Ditës së Fitores në Moskë.
Rusia mbajti paradën ushtarake vjetore në Sheshin e Kuq për të shënuar fitoren e Bashkimit Sovjetik në Luftën e Dytë Botërore, me pjesëmarrjen e Putinit dhe liderëve të disa vendeve të huaja, përfshirë presidentin e Bjellorusisë Aleksandar Lukashenko, presidentin e Kazakistanit Kassym-Jomart Tokayev, presidentin e Uzbekistanit Shavkat Mirziyoyev, presidentin e Laosit Thongloun Sisoulith dhe mbretin e Malajzisë Sultan Ibrahim Iskandar.
Para festimeve, Moska kishte shpallur një armëpushim të njëanshëm dyditor më 8-9 maj dhe kishte paralajmëruar Ukrainën për një përgjigje “masive” me raketa nëse ceremonitë do të prisheshin.
Kievi më pas njoftoi se do të respektonte një armëpushim duke filluar nga mesnata e së martës.
Megjithatë, të dyja palët më vonë akuzuan njëra-tjetrën për shkelje të armëpushimit.
Të premten, Trump tha në platformën e tij Truth Social se Rusia dhe Ukraina kishin rënë dakord për një armëpushim treditor nga e shtuna deri të hënën dhe për një shkëmbim të të burgosurve 1.000 për 1.000, duke shprehur vlerësim për marrëveshjen nga Putini dhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy.
“Shpresojmë që ky është fillimi i fundit të një lufte shumë të gjatë, të përgjakshme dhe të vështirë. Bisedimet po vazhdojnë për përfundimin e këtij konflikti të madh, më i madhi që nga Lufta e Dytë Botërore, dhe po afrohemi gjithnjë e më shumë çdo ditë”, shtoi Trump.