Kremlini: Rusia po ndërmerr masat e nevojshme për të zbutur ndikimin e sulmeve me dronë të Ukrainës

Burç Eruygur
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Kremlini tha se Rusia po ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për të zbutur ndikimin e sulmeve me dronë të Ukrainës në territorin e saj, raporton Anadolu.
"Në të vërtetë, sulmet me dronë vazhdojnë. Po merren masat e duhura për të zbutur pasojat", tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, gjatë një konference për media.
Duke argumentuar se Ukraina aktualisht ndodhet në një pozicion "shumë të vështirë", Peskov pretendoi se linja aktuale e politikës së Kievit "nuk është një linjë për negociata" dhe se situata në vijën e frontit së shpejti do të bëhet "plotësisht katastrofike" për palën ukrainase.
Peskov tha se presidenti rus Vladimir Putin merr rregullisht raporte operative për të gjitha incidentet, përfshirë sulmet me dronë, dhe deklaroi më tej se Rusia do të vazhdojë të godasë objektivat në Ukrainë.
Duke folur për mundësinë e negociatave me vendet evropiane, Peskov tha se përpjekjet për të negociuar me Rusinë nga një pozicion force "nuk do të çojnë askund".
"Evropianët kanë një keqkuptim të thellë: ata supozojnë se negociatat me Rusinë duhet të zhvillohen nga një pozicion force dhe të bazohen në dobësinë e Rusisë.
"Kjo është një gabim i rëndë dhe nëse buron nga paaftësia evropiane, dezinformimi apo budallallëku, nuk e dimë me siguri, por është një fakt", vazhdoi Peskov.
Megjithatë, ai tha se kontaktet mes Rusisë dhe BE-së janë të nevojshme nga këndvështrimi i arsyes së shëndoshë për të diskutuar numrin e madh të çështjeve në agjendë.
"Do të ishte mirë që ata të njiheshin me gjendjen reale të punëve, përfshirë konfliktin ukrainas", shtoi zëdhënësi i Kremlinit.
Të enjten, Rusia pretendoi se rrëzoi 555 dronë ukrainas mbi rajone të shumta gjatë një sulmi masiv gjatë natës. Ukraina pretendoi se goditi Rafinerinë e Naftës së Moskës gjatë sulmeve, gjë që kryebashkiaku i Moskës, Sergey Sobyanin, e konfirmoi gjithashtu në një deklaratë të veçantë.