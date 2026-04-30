Kremlini: Rusia është e pranishme në Mali bazuar në nevojat e shprehura nga qeveria tranzitore

Burç Eruygur
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Kremlini tha se Rusia është e pranishme në Mali si përgjigje ndaj nevojave të shprehura nga qeveria tranzitore e vendit të Sahelit dhe do të vazhdojë ta ndihmojë atë në luftën kundër "ekstremizmit, terrorizmit dhe manifestimeve të tjera negative", raporton Anadolu.
"Prania e Rusisë atje është, në fakt, një domosdoshmëri e shpallur nga qeveria aktuale", tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, gjatë një konference për shtyp.
Deklaratat e Peskovit erdhën si përgjigje ndaj një pyetjeje lidhur me raportimet për qëndrimet e Frontit për Çlirimin e Azawadit, një aleancë rebele e udhëhequr nga populli Tuareg, e cila ka kërkuar largimin e forcave ruse nga Mali.
"Rusia do të vazhdojë, përfshirë edhe në Mali, luftën kundër ekstremizmit, terrorizmit dhe manifestimeve të tjera negative, dhe do të vazhdojë të ofrojë ndihmë për qeverinë aktuale", shtoi ai.
Mali u përball me sulme ndaj bazave ushtarake gjatë fundjavës, ku sipas raportimeve u vra edhe ministri i Mbrojtjes, Sadio Camara.