Kremlini mohon se Rusia ka propozuar alternativa ndaj JCPOA-së për programin bërthamor të Iranit

Burç Eruygur
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Kremlini ka mohuar raportimet se Rusia ka propozuar alternativa ndaj Marrëveshjes Gjithëpërfshirëse për Programin Bërthamor të Iranit (JCPOA) gjatë një telefonate midis presidentit rus, Vladimir Putin dhe presidentit amerikan Donald Trump, një ditë më parë, transmeton Anadolu.
“Jo, kjo nuk është e vërtetë”, u tha gazetarëve zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, gjatë një konference për media, kur u pyet nëse Moska kishte propozuar krijimin e një mekanizmi të ri të ngjashëm me JCPOA-në për të zgjidhur mosmarrëveshjet rreth programit bërthamor të Teheranit.
Komentet e Peskovit erdhën pasi presidentët rus dhe amerikan zhvilluan një telefonatë dje, gjatë së cilës biseda e tyre, ndër çështje të tjera, kryesisht u përqendrua në situatën rreth Iranit dhe në Gjirin Persik.
“Rusia është fuqishëm e përkushtuar për të ofruar çdo ndihmë të mundshme për përpjekjet diplomatike për të gjetur një zgjidhje paqësore të krizës dhe ka propozuar një sërë nismash që synojnë zgjidhjen e dallimeve rreth programit bërthamor iranian. Për këtë qëllim, kontaktet aktive do të vazhdojnë me përfaqësuesit iranianë, liderët e shteteve të Gjirit si dhe me Izraelin dhe natyrisht me ekipin negociues amerikan”, u tha gazetarëve pas telefonatës ndihmësi presidencial rus, Yury Ushakov.
Duke iu përgjigjur një pyetjeje tjetër mbi “opinionet e ekspertëve” se telefonata e kishte zbutur ndjeshëm situatën globale, Peskov tha se nuk kishte dëgjuar vlerësime të tilla.
“Sigurisht, një bisedë telefonike mezi mund ta përmirësojë situatën në botë, sepse për fat të keq përqendrimi i konflikteve është aq i madh dhe pasojat e një sërë konfliktesh për situatën ndërkombëtare dhe për ekonominë globale janë aq serioze sa që është shumë e vështirë të ndalen këto trende në një moment të vetëm”, tha ai.
- Propozimi për armëpushim në Ditën e Fitores
Peskov gjithashtu foli për një armëpushim të propozuar nga Putini gjatë telefonatës me Trumpin me rastin e festimeve të Ditës së Fitores në Rusi më 9 maj, duke theksuar se ende nuk është marrë një vendim për kohën e saktë.
“Për momentin, po supozojmë se bëhet fjalë për Ditën e Fitores, por orët kur ky armëpushim do të fillojë dhe do të përfundojë do të shpallen dhe vendosen nga komandanti i përgjithshëm suprem”, tha Peskov, duke iu referuar Putinit.
Ai shtoi se Rusia ende nuk ka marrë një përgjigje nga Ukraina për këtë propozim.
Më herët, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy tha në rrjetin social amerikan X se kishte udhëzuar përfaqësuesit e vendit të tij të kontaktonin ekipin e Trumpit për të sqaruar detajet e armëpushimit të propozuar, duke shtuar se Kievi po vazhdon përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftës 4-vjeçare.
“Do të sqarojmë se për çfarë bëhet fjalë saktësisht, disa orë sigurie për një paradë në Moskë apo diçka më shumë. Propozimi ynë është një armëpushim afatgjatë, siguri e besueshme dhe e garantuar për njerëzit dhe një paqe e qëndrueshme”, theksoi ai.
Peskov më vonë i tha agjencisë shtetërore ruse Tass se Putini nuk e ka ftuar Trumpin në paradën e Ditës së Fitores që do të mbahet në Moskë më 9 maj.
Ai tha se aktualisht nuk ka diskutime për Azerbajxhanin si një vend i mundshëm për negociata paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës, pasi Zelenskyy kishte deklaruar gatishmërinë e vendit të tij për të zhvilluar bisedime të tilla në këtë shtet të Kaukazit Jugor gjatë një vizite në Baku javën e kaluar.