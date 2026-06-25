Kremlini mohon raportin që akuzon Rusinë për presion ndaj Bjellorusisë për zgjerimin e luftës në Ukrainë

Burç Eruygur
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Kremlini ka mohuar raportimet mediatike që akuzojnë Moskën se po përpiqet të ushtrojë presion ndaj Bjellorusisë fqinje për të zgjeruar luftën e vazhdueshme mes Rusisë dhe Ukrainës, transmeton Anadolu
"Sa i përket informacionit nga ky publikim që përmendët, ai është absolutisht i pavërtetë", tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, në përgjigje të një pyetjeje të një gazetari gjatë një konference për media.
Duke cituar zyrtarë aktual dhe ish-zyrtarë rusë dhe evropianë, gazeta "The Wall Street Journal" dje raportoi se Moska kishte nisur një "fushatë presioni" ndaj Minskut në fillim të këtij viti, "me shpresën për ta përdorur atë si trampolinë" për të zgjeruar konfliktin më shumë se katërvjeçar ose për të nisur operacione jokonvencionale kundër vendeve anëtare të NATO-s.
"Ne kemi një Shtet Union dhe kemi një listë të tërë projektesh të përbashkëta në agjendë. Ne kemi formën më të avancuar të integrimit me Bjellorusinë, e cila është në vazhdim, dhe Bjellorusia është aleati ynë më i afërt", tha më tej Peskov.
Muajin e kaluar, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, akuzoi Rusinë se po përpiqet ta tërheq Bjellorusinë më thellë në luftë, duke pretenduar se Moska po shqyrton operacione nga territori bjellorus drejt Ukrainës ose potencialisht kundër një shteti anëtar të NATO-s.
Të premten e kaluar, Zelenskyy paralajmëroi presidentin bjellorus, Alexander Lukashenko, që të largojë stacionet e transmetimit të sinjalit nga territori i Bjellorusisë, duke theksuar se Ukraina do të veprojë nëse ato nuk çmontohen brenda një jave.
Të hënën, Zelenskyy tha se këto stacione kishin ndaluar së funksionuari, duke cituar informacionin që i ishte raportuar nga komandanti i përgjithshëm i forcave ukrainase, Oleksandr Syrskyi, si dhe nga shërbimet e inteligjencës të vendit të tij.
Ndërkohë, ministri rus i Punëve të Jashtme, Sergey Lavrov, të martën gjatë një tryeze të rrumbullakët mbi Ukrainën tha se Moska është e gatshme të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme në kuadër të traktatit të saj të sigurisë me Bjellorusinë në përgjigje të "kërcënimeve" nga Ukraina.