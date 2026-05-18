Kremlini ka shpresa të mëdha për takimin Putin-Xi

Kanyshai Butun
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Kremlini tha se çdo kontakt midis presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit kinez Xi Jinping do të krijojë moment të ri për zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për mediat, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha se Rusia ka "pritje serioze" nga vizita dyditore e Putinit në Kinë që fillon të martën.
Të gjitha çështjet në axhendën ekonomike të marrëdhënieve Moskë-Pekin pritet të diskutohen gjatë vizitës, shtoi ai.
"Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Kinës janë shumë të larmishme", tha Peskov, me bashkëpunimin që shkon përtej tregtisë dhe ekonomisë në mjekësi, kulturë dhe arsim.
- Kremlini hedh poshtë paralajmërimin e Zelenskyy-t për NATO-n
Duke komentuar luftën në Ukrainë, Peskov tha se Kremlini pret që SHBA-ja të vazhdojë përpjekjet e saj të ndërmjetësimit për të zgjidhur konfliktin. "Procesi i paqes është aktualisht në pritje. Shpresojmë që ai përfundimisht të rifillojë", shtoi ai.
"Rusia godet vetëm objektiva ushtarake në Ukrainë", tha Peskov duke akuzuar Kievin për sulme ndaj infrastrukturës civile në të gjithë Rusinë.
Ai hodhi poshtë pretendimet e presidentit ukrainas, Volodymyr Zelenskyy se Rusia po përgatitej të sulmonte Ukrainën ose një vend të NATO-s.
Zelenskyy akuzoi të premten Rusinë se po përpiqet ta tërheqë Bjellorusinë më thellë në luftën kundër Ukrainës. Ai pretendon se Rusia po shqyrton operacione nga territori bjellorus drejt drejtimit Chernihiv-Kiev të Ukrainës ose potencialisht kundër një vendi anëtar të NATO-s.
"Ne e dimë se kanë ndodhur kontakte shtesë midis rusëve dhe Aleksandr Lukashenkos, me qëllim bindjen e tij për t'u bashkuar me operacionet e reja agresive ruse", tha Zelenskyy në kompaninë amerikane të mediave sociale X.