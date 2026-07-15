Kremlini e quan "histori horrori" paralajmërimin e Lituanisë për sulme të mundshme ruse

Burç Eruygur
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Kremlini hodhi poshtë sot paralajmërimin e Lituanisë se Rusia mund të jetë duke përgatitur sulme në infrastrukturën kritike në shtetet baltike, duke i quajtur pretendimet një seri të re të "historive horror", transmeton Anadolu.
"Kjo është pikërisht një grumbull i ri historish të tilla horrori për të vazhduar shpëlarjen e trurit dhe për të përgatitur popullatën për militarizimin e mëtejshëm", tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, duke iu përgjigjur komenteve të fundit të presidentit lituanez Gitanas Nauseda.
"Për ta bërë këtë, ata duhet të krijojnë një imazh të një armiku në një vend tjetër, në këtë rast, i yni dhe nën këtë maskë, siç thonë ata, të vazhdojnë të tërheqin infrastrukturën ushtarake të NATO-s në të gjitha manifestimet e saj në vendet baltike", shtoi Peskov.
Komentet e tij erdhën pasi Nauseda tha më herët sot se inteligjenca lituaneze kishte marrë indikacione se Rusia po planifikonte operacione të kufizuara "kinetike" që synonin infrastrukturën kritike në Lituani dhe shtete të tjera baltike, megjithëse nuk ishin identifikuar vendndodhje ose kohë specifike.
Presidenti lituanez tha se sulmet mund të marrin forma të ndryshme, përfshirë sabotim ose sulme me dronë.
Peskov tha se Kremlini vazhdon të marrë sinjale përmes kanaleve ekzistuese të komunikimit se SHBA-ja mbetet e gatshme të ndihmojë në ndërmjetësimin e një zgjidhjeje në Ukrainë pas adresimit të konfliktit që përfshin Iranin.
- "Nuk ka kohë"
"Duke gjykuar nga kanalet tona të vazhdueshme të komunikimit, ne po marrim vazhdimisht sinjale se amerikanët janë ende të përgatitur, pasi problemet e tyre të zgjidhen më shumë, të vazhdojnë të ofrojnë shërbimet e tyre si ndërmjetës në lidhje me një zgjidhje ukrainase", tha ai.
Peskov theksoi se Washingtoni është aktualisht i preokupuar me zhvillimet në Lindjen e Mesme.
"Për keqardhjen tonë reciproke, situata në rajonin e Gjirit Persik është larg të qenit e qëndrueshme dhe përkundrazi ka hyrë edhe njëherë në një fazë degradimi, gjë e cila nuk mund të mos shkaktojë një shqetësim të tillë global", tha zëdhënësi i Kremlinit.
"Prandaj, amerikanët nuk kanë kohë për një zgjidhje ukrainase tani", shtoi ai.
Peskov tha se Rusia po monitoron nga afër deklaratat e SHBA-së për sanksionet e mundshme dhe mohoi që Moska t'i ketë dërguar ndonjë mesazh presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy përmes presidentit serb Aleksandar Vuçiq, i cili vizitoi sot Kievin.