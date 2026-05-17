Kremlini: Armët bërthamore janë “gurthemeli” i sigurisë kombëtare të Rusisë

Kanyshai Butun
17 Maj 2026•Përditësim: 17 Maj 2026
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ka thënë se armët bërthamore janë “gurthemeli” i sigurisë kombëtare të Rusisë, sipas mediumit rus Vesti, transmeton Anadolu.
Peskov ka thënë se arsenali bërthamor i Rusisë e mbron vendin nga kërcënimet ndaj ekzistencës së tij.
“Një fuqi bërthamore nuk mund të kërcënohet; ekzistenca e saj nuk mund të vihet në rrezik. Kjo është ajo që na jep mundësinë të jemi të sigurt për këtë dhe kjo është baza e parandalimit bërthamor”, ka deklaruar ai.
Duke komentuar marrëdhëniet me Evropën, Peskov ka thënë se diskutimet në rritje brenda Bashkimit Evropian për negociata të mundshme me Rusinë përbëjnë një “ndryshim të madh” dhe janë në interes të Moskës.
“Ky diskutim aktiv për këtë temë (dialogun me Rusinë), zhvendosja drejt idesë se një ditë do të duhet të flasim me rusët – kjo është gjë e mirë”, ka thënë ai, duke kujtuar se Rusia nuk ishte përgjegjëse për prishjen e dialogut me Evropën dhe se është e interesuar për rindërtimin e lidhjeve.
Duke folur për një negociator të mundshëm të BE-së për bisedime me Rusinë, Peskov i është referuar shefes së diplomacisë së BE-së, Kaja Kallas, duke thënë se “është në interesin e saj të mos jetë negociatore me Rusinë”.
“Nëse kujtoni, Putin tha se mund të jetë kushdo që nuk ka thënë shumë gjëra të këqija”, ka shtuar ai.
Më herët këtë javë, presidenti rus Vladimir Putin tha se Rusia ka zhvilluar kapacitete bërthamore “pa të ngjashme në botë”, ndërsa Moska vazhdon modernizimin e forcave të saj të parandalimit bërthamor.
Putin tha se Rusia përshpejtoi zhvillimin e sistemeve të avancuara të armëve pasi SHBA-ja u tërhoq nga Traktati për Raketat Antibalistike në vitin 2002.
“Kjo është arsyeja pse Rusia filloi zhvillimin e sistemeve të avancuara pa të ngjashme në botë, të afta për të depërtuar në mënyrë të garantuar sistemet ekzistuese dhe të ardhshme të mbrojtjes raketore”, tha ai gjatë një videokonference me komandantin e Forcave Strategjike Raketore, Sergey Karakayev, kushtuar testimit të suksesshëm të raketës Sarmat.