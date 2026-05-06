Kosova dhe Turqia firmosin Marrëveshje për Bashkëpunim Financiar Ushtarak

Utku Şimşek
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Kosova dhe Turqia nënshkruan një Marrëveshje për Bashkëpunim Financiar Ushtarak, transmeton Anadolu.
Sipas një njoftimi të Ministrisë turke të Mbrojtjes Kombëtare në platformën turke NSosyal, ministri i Mbrojtjes Kombëtare i Turqisë, Yasar Guler, ka pritur në një takim homologun e tij nga Kosova, Ejup Maqedonci, i cili ndodhej në Stamboll për Panairin Ndërkombëtar të Industrisë së Mbrojtjes, Aviacionit dhe Hapësirës SAHA 2026.
Në përfundim të takimit, dy ministrat firmosën marrëveshjen që synon forcimin e bashkëpunimit në fushën ushtarake dhe financiare mes dy vendeve.