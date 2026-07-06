Kosova dhe Shqipëria me marrëveshje për lehtësimin e punësimit të qytetarëve të të dyja shteteve

Agim Sulaj
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Qytetarët e Kosovës dhe Shqipërisë do të mund të punojnë në të dyja shtetet pa miratim për punësim nga agjencitë përkatëse, ndërsa do të kenë të njëjtat të drejta dhe mbrojtje si punëtorët vendas, transmeton Anadolu.
Këto janë ndër përfitimet kryesore të Marrëveshjes së Bashkëpunimit për Mobilitetin në Punë, e cila synon të lehtësojë lëvizjen e punëtorëve dhe të forcojë bashkëpunimin mes Kosovës dhe Shqipërisë.
Ministri për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare i Kosovës, Andin Hoti dhe ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit e Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, nënshkruan së fundmi Marrëveshjen e Bashkëpunimit për Mobilitetin në Punë.
Marrëveshja synon avancimin e bashkëpunimit në politikat e punësimit, aftësimit profesional dhe lehtësimit të mobilitetit të punëtorëve ndërmjet dy vendeve.
Sipas marrëveshjes, qytetarët e Kosovës dhe Shqipërisë do të mund të punojnë në vendin tjetër pa miratim për punësim nga agjencitë përkatëse, ndërsa punëtorët do të kenë të njëjtat të drejta dhe mbrojtje si punëtorët vendas.
Po ashtu parashihet zhvillimi i programeve të përbashkëta për aftësim profesional dhe njohje të certifikatave, pjesëmarrja pa pagesë në programe aftësimi profesional, shkëmbimi i praktikave më të mira në punësim dhe aftësim profesional, si dhe shkëmbimi i informacioneve për përmirësimin e shërbimeve për punësim.
Marrëveshja parasheh gjithashtu njohjen e kontributeve pensionale dhe të sigurimeve shoqërore sipas marrëveshjeve në fuqi.
Për zbatimin e saj do të angazhohen Agjencia e Punësimit e Kosovës (APRK) dhe Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive e Shqipërisë (AKPA).
Marrëveshja është lidhur për një periudhë katërvjeçare dhe ka hyrë në fuqi menjëherë pas nënshkrimit të saj, respektivisht më 3 korrik të vitit 2026.