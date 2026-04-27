Kosovë, Jelena Gjukanoviq dënohet me 6 vjet burgim për spiunazh

Agim Sulaj
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur fajtore Jelena Gjukanoviq, ish-zyrtare e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), duke e dënuar me 6 vjet burgim për veprën penale të spiunazhit, transmeton Anadolu.
Sipas aktgjykimit, Gjukanoviq është shpallur fajtore për bashkëpunim me shërbimin sekret serb BIA, duke përcjellë informacione të ndjeshme që lidhen me sigurinë dhe institucionet e Kosovës.
"E akuzuara Jelena Gjukanoviq shpallet fajtore për shkak të veprës penale ‘spiunazhi’ andaj gjykata bazuar në dispozitat e Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale e gjykon: dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 vjetëve i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi”, tha Rrahman Beqiri, kryetari i turpit gjykues, në praninë e prokurorit special dhe të akuzuarës Jelena Gjukanoviq.
Ai shtoi se në dënimin e shqiptuar me burg do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga 28 shkurti 2025 e tutje. “Urdhërohet konfiskimi i gjërave nga e akuzuara si në vijim: Samsung galaxy S8 dhe samsung galasxy S22. I vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi”, tha gjyqtari Beqiri.
Pala tani ka të drejtë ankese kundër këtij aktgjykimi në një afat prej 30 ditësh.
Ministri i Punëve të Brendshme në Kosovë, Xhelal Sveçla pas vendimit të gjykatës lidhur me këtë rast tha se institucionet shtetërore të Kosovës si kurrë më parë, janë angazhuar në zbulimin dhe parandalimin e aktivitetit të spiunazhit në vendin “i cili ka rrezikuar drejtpërdrejt sigurinë kombëtare dhe rendin kushtetues”.
"Askush nuk është mbi ligjin dhe asnjë veprim që cenon sigurinë dhe rendin kushtetues të Republikës sonë nuk do të tolerohet", shkroi Sveçla.