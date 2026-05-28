Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit shënjestron bazën ajrore amerikane në Kuvajt

Rabia İclal Turan
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha të enjten herët se ka shënjestruar një bazë ajrore amerikane në Kuvajt në përgjigje të një sulmi ajror amerikan pranë Aeroportit Bandar Abbas në Iranin jugor, transmeton Anadolu.
Sipas Agjencisë gjysmëzyrtare të Lajmeve Tasnim të Iranit, IRGC tha se sulmi hakmarrës ndodhi në orën 4:50 të mëngjesit, disa orë pas asaj që e përshkroi si një sulm amerikan në një pikë pranë aeroportit të qytetit portual duke përdorur predha ajrore.
"Kjo përgjigje është një paralajmërim serioz në mënyrë që armiku të dijë se agresioni nuk do të mbetet pa përgjigje dhe nëse përsëritet, përgjigja jonë do të jetë më vendimtare", tha ajo.
Nuk pati përgjigje të menjëhershme nga ushtria amerikane.
Më herët gjatë ditës, një zyrtar amerikan tha për Agjencinë Anadolu se forcat amerikane qëlluan katër dronë iranianë që përbënin një kërcënim pranë Ngushticës së Hormuzit dhe goditën një stacion kontrolli tokësor iranian në Bandar Abbas që po përgatitej të lëshonte një dron të pestë.
"Këto veprime ishin të matura, thjesht mbrojtëse dhe kishin për qëllim ruajtjen e armëpushimit", tha zyrtari, i cili foli në kushte anonimiteti.
Sulmet e fundit erdhën pasi Komanda Qendrore Amerikane (CENTCOM) më herët këtë javë konfirmoi një raund të mëparshëm sulmesh në Iranin jugor që synonin vendet e lëshimit të raketave dhe anijet iraniane që dyshohet se përpiqeshin të vendosnin mina. Irani i dënoi këto sulme si një "shkelje të rëndë të armëpushimit".
Më parë, duke komentuar mbi gjendjen e negociatave për t'i dhënë fund luftës kundër Iranit, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se "nuk është i kënaqur me të, por ne do të jemi. Ose kjo, ose do të na duhet ta përfundojmë punën".
Tensionet rajonale u rritën më 28 shkurt kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të papritura ndaj Iranit, duke bërë që Teherani të hakmerrej me breshëri dronësh dhe raketash që goditën objektiva në të gjithë rajonin dhe të mbyllte Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme.
Trump më vonë e zgjati armëpushimin për një kohë të pacaktuar, duke mbajtur një bllokadë për anijet që udhëtonin për në ose nga portet iraniane përmes rrugës strategjike ujore dhe duke thënë periodikisht se një marrëveshje paqeje është afër.