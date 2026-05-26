Koreja e Veriut lëshon disa raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi

Islam Uddin
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Koreja e Veriut lëshoi sot disa raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi drejt Detit të Verdhë, raportoi Yonhap News, transmeton Anadolu.
Shefat e përbashkët të Shtabit të Koresë së Jugut thanë se raketat u zbuluan rreth orës 13:00 sipas orës lokale dhe u lëshuan nga zona Jongju në provincën Phyongan të Veriut. Predhat u identifikuan si raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi, zakonisht të përcaktuara si raketa me rreze veprimi nën 300 kilometra.
Seuli tha se ka forcuar mbikëqyrjen dhe po monitoron nga afër lëshimet shtesë ndërsa koordinon ndarjen e informacionit me SHBA-në dhe Japoninë dhe ruan gatishmërinë e plotë ushtarake. Testi i fundit vjen pas lëshimit të fundit të raketave, përfshirë lëshimet me rreze të shkurtër veprimi në prill dhe testet e raketave lundruese të mbikëqyrura nga udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un më 12 prill.
Lëshimi vjen gjithashtu mes spekulimeve se presidenti kinez Xi Jinping mund të vizitojë Korenë e Veriut në javët e ardhshme. Ndërkohë, Koreja e Jugut bëri thirrje për bashkëpunim me Seulin për të promovuar paqen në Gadishullin Korean, menjëherë pasi Pheniani lëshoi disa raketa.
"Ne i bëjmë thirrje përsëri Koresë së Veriut që t'i përgjigjet politikës sonë të paqes dhe përpjekjeve tona për të ulur tensionet", tha Park Il, një nga zëdhënësit e Ministrisë së Jashtme.