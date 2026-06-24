Koreja e Veriut ka vënë në shërbim shkatërruesin e ri të quajtur "Choe Hyon"

Islam Uddin
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Koreja e Veriut ka porositur një destrojer të ri me shumë qëllime dhe ka deklaruar se armatimi bërthamor i marinës së saj po shkon sipas planit, raportuan sot mediat shtetërore, transmeton Anadolu.
Një ceremoni e vënies në punë të shkatërruesit "Choe Hyon" u mbajt në portin Nampo të martën, njoftoi agjencia qendrore koreane e lajmeve. Luftanija përfundoi më shumë se një vit testime operacionale përpara se të bashkohej zyrtarisht me Marinën e Ushtrisë Popullore Koreane.
"Choe Hyon" është një nga dy anijet luftarake të klasit 5.000 tonë të nisur prillin e kaluar. Duke iu drejtuar ceremonisë, udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un e përshkroi anijen si një hap të madh në modernizimin e forcave detare të vendit dhe forcimin e aftësive të mbrojtjes detare.
"Marina po rritet me besim në një degë të ushtrisë të pajisur me mjete strategjike dhe armatimi i saj bërthamor po ecën pikërisht sipas rrugës së saj", tha Kim, raportoi agjencia.
Ai deklaroi se shkatërruesi posedon aftësi të avancuara luftarake dhe se ka shënuar fillimin e një epoke të re për Marinën e Koresë së Veriut, për të cilën ai tha se ka mbetur prej kohësh pas degëve të tjera të forcave të armatosura.
Kim gjithashtu njoftoi planet për të vendosur shkatërruesin tjetër "Kang Geon" dhe për të nisur një seri luftanijesh strategjike të klasës 10 mijë tonë në vitet e ardhshme.
Udhëheqësi i Koresë së Veriut tha se Partia e Punëtorëve në pushtet ka miratuar ndërtimin e bazave të reja detare për të akomoduar anije luftarake më të mëdha dhe për të mbështetur një flotë në zgjerim.