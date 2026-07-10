Koreja e Veriut do të zgjerojë funksionet e agjencisë së spiunazhit për të “kontrolluar” kërcënimet e armikut

Riyaz Khaliq Khaliq
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Komisioni ushtarak i partisë në pushtet të Koresë së Veriut ka bërë thirrje për zgjerimin e funksioneve të agjencisë së inteligjencës së vendit, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia KCNA, propozimi u paraqit gjatë takimit të parë të zgjeruar të Komisionit të 9-të Qendror Ushtarak të Partisë së Punëtorëve të Koresë, i zhvilluar një ditë më parë.
Sipas raportit, takimi, i kryesuar nga udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, propozoi “detyra dhe mënyra për zgjerimin në shumë drejtime të funksioneve dhe misioneve të Byrosë së Përgjithshme të Zbulimit dhe Inteligjencës (GRIB)”.
Byroja “luan rol kyç në kontrollimin e kërcënimeve të mundshme nga armiqtë dhe mbledhjen e informacionit të rëndësishëm, si dhe në rritjen në mënyrë thelbësore të kapaciteteve të saj për zbulim ushtarak dhe aktivitete të inteligjencës”.
Sipas Agjencisë së Lajmeve Yonhap me seli në Seul, “Koreja e Veriut besohet se ka zgjeruar Byronë e Përgjithshme të Zbulimit, agjencinë e spiunazhit të vendit, duke e kthyer atë në GRIB, me synim forcimin e kapaciteteve për mbledhjen dhe analizimin e inteligjencës së jashtme”.
“Ekzistenca e GRIB-it u bë e njohur për herë të parë në shtator (2025), ndërsa drejtuesi i saj, Ri Chang-ho, u identifikua duke udhëhequr njësitë e operacioneve jashtë vendit gjatë një parade ushtarake në Phenian më 25 shkurt, e cila shënoi kongresin e nëntë të Partisë së Punëtorëve të Koresë në pushtet”.