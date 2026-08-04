Koreja e Veriut akuzon SHBA-në, Japoninë dhe Korenë e Jugut për krijimin e një "krize të re të sigurisë"

Islam Uddin
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Koreja e Veriut akuzoi SHBA-në, Japoninë dhe Korenë e Jugut për krijimin e një "krize të re sigurie" në Azi-Paqësor, duke paralajmëruar se zgjerimi i bashkëpunimit të tyre ushtarak kërcënon stabilitetin rajonal, transmeton Anadolu.
Në komentin e botuar sot nga Agjencia Qendrore Koreane e Lajmeve (KCNA), një komentator ushtarak tha se të tre vendet po përmirësojnë aftësitë e tyre të përbashkëta luftarake përmes stërvitjeve ushtarake në shkallë të gjerë, përfshirë stërvitjet e fundit detare "Rim of the Pacific" (RIMPAC) të udhëhequra nga SHBA-ja, stërvitjet më të mëdha ndërkombëtare detare dhe luftarake të përbashkëta në botë.
Komenti pretendon se RIMPAC-i i këtij viti përfshin mbi 30 mijë anëtarë të personelit, mbi 30 anije luftarake, pesë nëndetëse dhe gati 190 avionë, duke e përshkruar stërvitjen si një provë për "agresion" dhe duke akuzuar Washingtonin se kërkon dominim ushtarak në rajon me mbështetjen e Tokios dhe Seulit.
Pheniani kritikoi gjithashtu stërvitjet e fundit ajrore dhe logjistike SHBA-Kore e Jugut, planet për të forcuar strukturat komanduese të SHBA-së në Japoni dhe vendosjen e sistemeve të avancuara raketore amerikane në rajon. Koreja e Veriut paralajmëroi se do t'i përgjigjet "një kërcënimi të një niveli të ri me një frenim të një niveli të ri".
Ministria e Jashtme e Koresë së Veriut hodhi poshtë akuzat e fundit të udhëhequra nga SHBA-ja se Pheniani përbën kërcënim kibernetik, duke i quajtur akuzat "të pabaza" dhe të motivuara politikisht.
Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme akuzoi SHBA-në për militarizimin e hapësirës kibernetike përmes komandave kibernetike, stërvitjeve të përbashkëta dhe iniciativave të inteligjencës artificiale, duke argumentuar se SHBA-ja, jo Koreja e Veriut ishin përgjegjëse për përshkallëzimin e tensioneve në domenin dixhital.
Koreja e Veriut theksoi se do të vazhdojë të mbrojë sigurinë e saj kombëtare dhe interesat e zhvillimit kundër asaj që e përshkroi si presion perëndimor.