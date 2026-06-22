Amir Latif Arain
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Media shtetërore e Koresë së Veriut akuzoi sot SHBA-në dhe vendet e tjera perëndimore për nxitjen e shqetësimeve në lidhje me "ringjalljen e nazizmit", në përvjetorin e pushtimit të ish-Bashkimit Sovjetik nga Gjermania naziste në Luftën e Dytë Botërore, transmeton Anadolu.
Duke dënuar SHBA-në dhe Perëndimin, Agjencia qendrore koreane e lajmeve në një artikull pretendon se "forcat naziste të ditëve të sotme" janë rishfaqur, duke rritur shqetësimin global për atë që e përshkroi si një sfidë për të ardhmen e njerëzimit.
"Rreziku i neonazizmit po theksohet më seriozisht përmes situatës aktuale në Ukrainë", tha ajo, duke shtuar: "Ai nuk mund të ndahet nga skemat e SHBA-së dhe Perëndimit, të cilat e kanë mbrojtur dhe mbështetur fuqimisht Ukrainën në skenën ndërkombëtare".
Pheniani është zotuar të "pengojë me vendosmëri përpjekjet e imperialistëve për të ringjallur nazizmin" për të "mbrojtur sovranitetin, sigurinë dhe drejtësinë ndërkombëtare".
Gjermania naziste pushtoi Bashkimin Sovjetik më 22 qershor 1941 dhe Rusia e shënon këtë datë si një ditë përkujtimore kombëtare.
Gjatë dekadës së fundit, Rusia dhe Koreja e Veriut kanë zhvilluar partneritet strategjik gjithëpërfshirës të formalizuar nga një traktat në vitin 2024. Të dy vendet premtuan mbështetje të ndërsjellë ushtarake nëse ndonjëra prej tyre sulmohet nga një palë e tretë.
Në gusht të vitit 2025, Koreja e Veriut dërgoi rreth 1.000 inxhinierë ushtarakë në rajonin e Kurskut në Rusi për të ndihmuar forcat ruse në pastrimin e minave tokësore të vendosura gjatë luftimeve me trupat ukrainase.
Dislokimi pasoi një dërgim të mëparshëm të rreth 15 mijë trupave luftarake për të mbështetur përpjekjet e luftës së Rusisë, sipas agjencisë së spiunazhit të Koresë së Jugut, e cila pretendon se Koreja e Veriut humbi 2.000 trupa në luftë.