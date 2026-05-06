Koreja e Jugut: Shqyrtimi i pjesëmarrjes në misionin amerikan në Ngushticën e Hormuzit, i panevojshëm

Riyaz Khaliq Khaliq
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Koreja e Jugut tha sot se tani ishte e panevojshme të shqyrtohej një propozim nga SHBA-ja për të marrë pjesë në misionin e saj në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
"Pezullimi i 'Projektit Liria' e bën të panevojshëm shqyrtimin e pjesëmarrjes nga Seuli", thuhet në një deklaratë nga zyra presidenciale, sipas Yonhap News.
Vendimi erdhi pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi të martën se ushtria amerikane do të pezullojë përkohësisht "Projektin Liria" për të rivendosur lirinë e lundrimit për anijet tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit.
Trump kishte kërkuar që Seuli të merrte pjesë në misionin, të njoftuar të dielën nga Trumpi për të siguruar kalimin e anijeve në rrugën ujore kyçe, aktualisht të bllokuar nga Irani, si dhe nga forcat amerikane.
Seuli kishte thënë se po shqyrtonte propozimin e SHBA-së.
Më parë, një anije e Koresë së Jugut, me 24 anëtarë të ekuipazhit, u përfshi nga flakët pas një shpërthimi në Hormuz, pranë Emirateve të Bashkuara Arabe.
Përpara vendimit të saj për ta shpallur shqyrtimin të panevojshëm, presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung u informua sot mbi situatën e anijes HMM Namu, e cila është lënë e paaftë.
Ishte anija e parë e operuar nga Koreja e Jugut që u godit në rrugë ujore që nga 28 shkurti kur SHBA-ja dhe Izraeli filluan luftën kundër Iranit.
Ministri i Jashtëm, Cho Hyun i tha Lee-së se anija e prekur "do të zhvendoset në një port aty pranë për të vlerësuar shkallën e dëmit".
Seuli ka thënë se do të duhen disa ditë për të gjetur shkakun e vërtetë të shpërthimit dhe zjarrit.