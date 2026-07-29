Koreja e Jugut publikon projektligjin për nëndetëset me energji bërthamore

Islam Uddin
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Ministria e Mbrojtjes e Koresë së Jugut publikoi të mërkurën një projektligj për krijimin e kuadrit ligjor për ndërtimin e nëndetëseve me energji bërthamore, ndërsa Seuli po e avancon këtë projekt në bashkëpunim me SHBA-në, raportoi agjencia Yonhap, transmeton Anadolu.
Projektligji i propozuar mbështet programin Jang Bogo N për ndërtimin e të paktën tri nëndetëseve sulmuese me energji bërthamore dhe të armatosura në mënyrë konvencionale deri në mesin e viteve 2030. Nëndetëset do të përdorin si karburant uranium me pasurim të ulët të lartë (HALEU).
Projektligji thekson qartë se programi nuk synon zhvillimin, prodhimin apo posedimin e armëve bërthamore dhe rikonfirmon angazhimin e Koresë së Jugut ndaj Traktatit për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore dhe bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për masat mbrojtëse bërthamore.
Projektligji përfshin gjithashtu dispozita për sigurinë publike, mbrojtjen e mjedisit dhe standardet e sigurisë bërthamore, ndërsa propozon përjashtime nga disa procedura të prokurimit në mbrojtje për të përshpejtuar zhvillimin e projektit.
Ministria tha se do të mbledhë mendime nga publiku deri më 7 shtator, përpara se ta dorëzojë projektligjin në Asamblenë Kombëtare.
Koreja e Jugut mori dritën jeshile nga SHBA-ja për përpjekjet e saj për ndërtimin e nëndetëseve me energji bërthamore pas bisedimeve të samitit mes presidentit Lee Jae Myung dhe presidentit amerikan Donald Trump në tetor të vitit të kaluar.