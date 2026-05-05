Koreja e Jugut po shqyrton përgjigjen ndërsa Trumpi i kërkoi Seulit t'i bashkohet misionit në Hormuz

Islam Uddin
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Zyra presidenciale e Koresë së Jugut po shqyrton sot "përgjigjen" ndaj zjarrit që shpërtheu në bordin e një transportuesi me shumicë të operuar nga një kompani e transportit detar të Koresë së Jugut në Ngushticën e Hormuzit ndërsa presidenti amerikan Donald Trump i bëri thirrje Seulit të bashkohej me një mision të udhëhequr nga SHBA-ja në këtë rrugë ujore, transmeton Anadolu.
Një takim i mbajtur në zyrën presidenciale ku morën pjesë shefi i Shtabit Presidencial, Kang Hoon-sik dhe zyrtarë të tjerë të lartë, nuk zbuloi menjëherë detajet e diskutimit për median, sipas "Yonhap News". Seuli tha se po merr të gjitha masat e nevojshme për të përcaktuar shkakun dhe rrethanat e sakta të shpërthimit në bordin e anijes së operuar nga Koreja në Ngushticën e Hormuzit.
"Ne do të jemi në gjendje të përcaktojmë shkakun e saktë të incidentit kur të inspektojmë dëmin pasi anija të tërhiqet", tha Ministria e Punëve të Jashtme, raportoi "The Korea Times". Incidenti ndodhi të hënën vonë ndërsa "HMM Namu" ishte ankoruar në brigjet e Emirateve të Bashkuara Arabe.
Zjarri shpërtheu në dhomën e motorëve, ku anëtarët e ekuipazhit luftuan zjarrin për rreth katër orë duke përdorur sistemet e dioksidit të karbonit të anijes. Të 24 anëtarët e ekuipazhit, përfshirë gjashtë koreano-jugorë dhe 18 shtetas të huaj, u konfirmuan të sigurt.
Shkaku i shpërthimit mbetet nën hetim. Një zyrtar i HMM Co. të Koresë së Jugut, e cila operon transportuesin, tha se mbetet e paqartë nëse incidenti u shkaktua nga një sulm i jashtëm apo një mosfunksionim i brendshëm.
Njëzet e gjashtë anije me flamur të Koresë së Jugut mbeten të bllokuara në ngushticë. Pas incidentit, Trumpi i kërkoi Koresë së Jugut të bashkohej me misionin e Hormuzit, duke thënë: "Ndoshta është koha që Koreja e Jugut të vijë dhe t'i bashkohet misionit".
Të hënën, media shtetërore iraniane raportoi se dy raketa goditën një anije të Marinës Amerikane pranë Ishullit Jask në Gjirin e Omanit, por SHBA-ja e mohoi këtë pretendim. Tensionet janë përshkallëzuar pasi Trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit paralajmëruan se çdo anije që shkel protokollet e tranzitit të lëshuara nga Teherani në Ngushticën e Hormuzit do të ndalet me forcë.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën strategjike ujore. Një armëpushim dyjavor hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedime të drejtpërdrejta në Islamabad më 11-12 prill, por nuk u arrit asnjë marrëveshje për armëpushim të qëndrueshëm.
Presidenti i SHBA-së Donald Trump më vonë e zgjati armëpushimin pa vendosur një afat të ri, pas një kërkese nga Pakistani.