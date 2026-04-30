Koreja e Jugut do të udhëheqë për herë të parë stërvitje të përbashkëta detare me SHBA-në

Saadet Gökce
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Koreja e Jugut do të udhëheqë forcat detare shumëkombëshe për herë të parë në stërvitje të përbashkët detare me SHBA-në, që fillon në qershor, tha marina të enjten, transmeton Anadolu.
Një admiral i Koresë së Jugut do të komandojë forcat e kombinuara detare në Stërvitjen Rim of the Pacific (RIMPAC), e planifikuar në dhe përreth Hawaiit nga 24 qershori deri më 31 korrik, sipas Agjencisë së Lajmeve Yonhap.
Kjo është hera e parë që Koreja e Jugut ka marrë këtë rol në këtë stërvitje. Ajo shërbeu si zëvendëskomandante në vitin 2024.
RIMPAC dyvjeçar, i mbajtur që nga viti 1971, synon të rrisë bashkëpunimin midis vendeve pjesëmarrëse për të mbrojtur linjat detare të komunikimit dhe për t'iu kundërvënë kërcënimeve të mundshme të sigurisë detare.
Koreja e Jugut ka marrë pjesë në stërvitje që nga viti 1990.
Stërvitja e këtij viti do të përfshijë një forcë shumëkombëshe me mbi 25.000 personel, si dhe rreth 40 anije sipërfaqësore, pesë nëndetëse dhe 140 avionë.
Koreja e Jugut pritet të vendosë shkatërruesin e saj Aegis Jeongjo the Great, aeroplanin e patrullimit detar P-9 dhe nëndetësen 3.000 tonëshe Dosan Ahn Chang-ho për këtë stërvitje.