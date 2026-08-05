Koreja e Jugut do të rifillojë projektin hekurudhor të bllokuar për në Korenë e Veriut

Amir Latif Arain
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Koreja e Jugut do të rifillojë vitin e ardhshëm ndërtimin në një seksion hekurudhor që lidh Seulin dhe qytetin lindor Wonsan të Koresë së Veriut, duke ringjallur një projekt të ndalur për një dekadë mes marrëdhënieve të ngrira me Phenianin, transmeton Anadolu.
Ministria e Unifikimit të Koresë së Jugut tha sot në një konferencë për presidentin Lee Jae Myung se puna e ndërtimit është planifikuar të përfundojë në vitin 2029, raportoi Yonhap News. Projekti u lançua në vitin 2015, por u pezullua në 2016 pasi lidhjet ndërkufitare ngrinë.
Në vitin 2024, Koreja e Veriut shkatërroi lidhjet rrugore dhe hekurudhore përtej kufirit shumë të fortifikuar si pjesë e përpjekjes së saj për të ripërcaktuar Korenë e Jugut si një shtet armiqësor.
Ministria e informoi presidentin Lee mbi planin e saj kryesor të politikës që përqendrohet në zgjidhjen paqësore të konfliktit dhe menaxhimin e krizave dhe një shtytje afatgjatë drejt një Gadishulli Korean pa armë bërthamore dhe paqes në Azinë Verilindore.
Ai ngriti nevojën për të ndaluar së cilësuari Korenë e Veriut "armik kryesor", si pjesë e hapave për të kërkuar bashkëjetesë paqësore me Phenianin në një përpjekje për të ringjallur marrëdhëniet ndër-koreane të ngrira prej kohësh.
Aktualisht, Koreja e Jugut përdor "Koreja e Veriut" në vend të emrit të saj zyrtar, pasi Seuli nuk i njeh dy Koretë si shtete të veçanta sipas Marrëveshjes Bazë ndër-Koreane të vitit 1991.
Ministria dëshiron të ringjallë paktin e reduktimit të tensionit ushtarak ndër-korean të vitit 2018 dhe të përdorë Zonën e Çmilitarizuar që ndan dy Koretë në një mënyrë "paqësore".
Ministria planifikon gjithashtu të rishikojë rregullat që rregullojnë Fondin e Bashkëpunimit Ndër-Korean, i cili do të lejojë shpenzimet për zonat ekonomike të paqes, projektet private të bashkimit dhe studimet e Koresë së Veriut.