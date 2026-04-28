Koreja e Jugut bën thirrje për veprime urgjente kundër programit bërthamor të Koresë së Veriut

Islam Uddin
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Koreja e Jugut bëri thirrje për veprime të shpejta ndërkombëtare për të adresuar programin bërthamor të Koresë së Veriut, duke e përshkruar atë si kërcënimin më urgjent për sistemin global të mospërhapjes së armëve bërthamore, transmeton Anadolu.
Agjencia e lajmeve Yonhap sot raportoi se zëvendësministri i Jashtëm Jeong Yeon-doo i bëri këto komente gjatë një konference mbi Traktatin e Mospërhapjes së Armëve Bërthamore në New York, duke theksuar se Pheniani mbetet sfidë unike pas tërheqjes nga traktati dhe vazhdimit të zhvillimit të armëve bërthamore.
"DPRK është i vetmi rast që ka përfituar nga regjimi i NPT-së, ka njoftuar tërheqjen e saj dhe ka vazhduar hapur zhvillimin e armëve bërthamore, duke mbetur kështu sfida më urgjente për regjimin e mospërhapjes së armëve bërthamore", tha Jeong.
Ai i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të japë mesazh të unifikuar se siguria dhe e ardhmja ekonomike e Koresë së Veriut varen nga kthimi në kornizën e traktatit. Jeong i bëri thirrje Rusisë të ndalojë bashkëpunimin ushtarak me Phenianin, duke paralajmëruar se lidhje të tilla dëmtojnë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KS-OKB) dhe regjimin më të gjerë të mospërhapjes.
NPT-ja, në fuqi që nga viti 1970 është marrëveshje globale themelore që synon parandalimin e përhapjes së armëve bërthamore dhe promovimin e energjisë bërthamore paqësore, me konferenca rishikimi që mbahen çdo pesë vjet për të vlerësuar pajtueshmërinë.