Kore e Jugut, qindra të evakuuar dhe një i zhdukur si pasojë e shirave të rrëmbyeshëm

İlayda Çakırtekin
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Më shumë se 750 persona u evakuuan dhe një person u zhduk, ndërsa Koreja e Jugut u përball sot me shira të rrëmbyeshëm muson, raportoi agjencia e lajmeve Yonhap, transmeton Anadolu.
Reshjet e dendura të shiut detyruan evakuimin e përkohshëm të 758 personave në të gjithë vendin, njoftoi Shtabi Qendror i Kundërmasave të Fatkeqësive dhe Sigurisë.
Një person 70-vjeçar u zhduk të enjten pasi u raportua se u rrëmbye nga një përrua në provincën juglindore të Gyeongsang Verior.
Reshjet e dendura të shiut dëmtuan gjithashtu mbi 450 objekte.
U raportuan gjithashtu pesë rrëshqitje dheu për shkak të motit të keq, përfshirë Chungcheong Verior dhe provincën lindore të Gangwon, pa raportuar viktima.
Reshjet e dendura të shiut parashikohet të pushojnë më vonë gjatë ditës.