Kore e Jugut, ish-ministri i Drejtësisë dënohet me 25 vjet burg për rol në ligjin ushtarak

Amir Latif Arain
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Një gjykatë në Korenë e Jugut dënoi sot me 25 vjet burg ish-ministrin e Drejtësisë të vendit, Park Sung-jae, për përfshirjen e tij në kërkesën e presidentit të rrëzuar Yoon Suk Yeol për vendosjen e ligjit ushtarak në vitin 2024, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Gjykata e Qarkut Qendror të Seulit dha dënimin pasi ekipi i këshilltarit special Cho Eun-suk ngriti padi kundër ish- ministrit Park për akuza që përfshijnë luajtjen e një roli kyç në një kryengritje dhe abuzimin me pushtetin e tij pas shpalljes së ligjit ushtarak nga Yoon në dhjetor 2024, raportoi Yonhap News.
Yoon u dënua me burgim të përjetshëm në shkurt për udhëheqjen e një kryengritjeje përmes kërkesës së tij të dështuar për ligj ushtarak, e cila zgjati vetëm disa orë përpara se Asambleja Kombëtare të votonte për shfuqizimin e tij.
Ai përballet me gjithsej tetë gjyqe në lidhje me përpjekjen e tij për vendosjen e ligjit ushtarak, korrupsionin e dyshuar të gruas së tij dhe vdekjen e një oficeri të marinës në vitin 2023.
Yoon u shkarkua zyrtarisht nga detyra në prill të vitit 2025, pasi Gjykata Kushtetuese mbështeti unanimisht shkarkimin e tij për shkak të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në dhjetor 2024, duke shkaktuar zgjedhje të parakohshme presidenciale.