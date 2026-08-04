Kore e Jugut, arrestohen 8 studentë aktivistë pasi u përpoqën të hynin në bazën ajrore amerikane

Islam Uddin
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Autoritetet e Koresë së Jugut arrestuan sot tetë anëtarë të një grupi studentor liberal pasi u përpoqën të hynin në një bazë ajrore amerikane në jug të kryeqytetit Seul, njoftuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Aktivistët studentorë u ndaluan në bazën ajrore K-55 Osan në Pyeongtaek, rreth 60 kilometra në jug të Seulit, njoftoi Agjencia e Lajmeve Yonhap, duke cituar policinë e Koresë së Jugut.
Aktivistët, të gjithë anëtarë të Unionit Studentor të Universitetit Progresiv Korean (KPUSU), depërtuan portën kryesore të bazës. Gjashtë hynë në kompleks ndërsa brohoritnin slogane kundër SHBA-së, përfshirë slogane që kundërshtonin Forcën e 7-të Ajrore të SHBA-së, ndërsa dy të tjerë u ndaluan në hyrje.
Forcat Amerikane të Koresë (USFK) e ndaluan grupin përpara se t'ia dorëzonin për hetim policisë së Koresë së Jugut. KPUSU më vonë tha në mediat sociale se protesta ishte e lidhur me pretendimin e saj se forcat amerikane po pengonin grupin e planifikuar të prodhimit të gjysmëpërçuesve të Koresë së Jugut në qytetin jugperëndimor të Gwangju.
Qeveria e Koresë së Jugut ka caktuar një aeroport ushtarak në Gwangju si vendndodhjen e qendrës së propozuar të prodhimit të çipave ndërsa ushtria amerikane ka shprehur shqetësime se zhvendosja e aeroportit mund të ndikojë në interesat e saj ushtarake.
Grupi studentor përmendi gjithashtu një rrjedhje të fundit të fosforit të bardhë në bazën ajrore "Osan" si një arsye tjetër për demonstratën.