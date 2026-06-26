Kontraktorët turq do të luajnë rol udhëheqës në rindërtimin e Ukrainës

Seda Tolmaç, Serhat Tutak
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
ANKARA (AA) - Kontraktorët turq synojnë të luajnë një rol aktiv në rindërtimin e Ukrainës dhe të përfshihen në fusha të ndryshme, duke filluar nga ndërtimi deri te projektet infrastrukturore, sapo lufta të përfundojë.
Kontraktorët turq kanë realizuar rreth 13.000 projekte me vlerë prej 562 miliardë dollarësh në 138 vende gjatë 50 viteve të fundit dhe synojnë të luajnë një rol kyç në përpjekjet për rindërtimin dhe zhvillimin e zonave të prekura nga konfliktet rajonale.
Grupi i Punës për Rindërtimin Turqi-Ukrainë, i themeluar në vitin 2024, ka përcaktuar prioritetet për zhvillimin e infrastrukturës së transportit, urave, rrugëve, objekteve energjetike, banesave dhe infrastrukturës sociale në Ukrainë.
Mundësitë e reja në ndërtimin dhe rindërtimin pas luftës pritet të marrin hov në periudhën e ardhshme.
Baturay Konak, drejtor operativ i kompanisë së ndërtimit Onur Group, tha për Anadolu se kompania ka ofruar shërbime kontraktuese ndërkombëtare që nga viti 2002 dhe deri më tani ka përfunduar 13 projekte në vende të ndryshme, ndërsa aktualisht operon në Arabinë Saudite, Ukrainë, Moldavi, Rumani dhe Turqi.
Konak theksoi se kompania zakonisht merret me projekte infrastrukturore dhe transporti, por së fundmi ka nisur edhe ndërtimin e centraleve dhe impianteve energjetike. Ai shtoi se prania e kompanisë në Ukrainë ka filluar në vitin 2003.
"Deri më tani kemi ndërtuar rreth 6.000 kilometra rrugë, pesë aeroporte dhe kemi realizuar 4.500 metra infrastrukturë në Ukrainë. Ne kemi qëndruar në vend edhe gjatë luftës, duke kryer rreth 80 kilometra pastrim të minave dhe riparime rrugësh. Gjithashtu kemi investuar në sektorin e mikpritjes, në energjinë e erës dhe atë diellore, si dhe operojmë impiante prodhuese në zona të ndryshme industriale", tha ai.
Konak tha se për shkak të luftës, prioritetet e Ukrainës janë zhvendosur drejt mbrojtjes dhe nevojave strategjike, megjithëse nevoja për ndërtim mbetet ende e madhe.
Ai theksoi se thjeshtimi i proceseve për rindërtimin e vendit e bën më të lehtë hyrjen e investitorëve në treg.
"Ne presim mbështetje që do t’u mundësojë kontraktorëve turq të hyjnë më shpejt në këtë proces dhe të investojnë me më shumë lehtësi. Besoj se Ukraina do të ketë nevojë për kontraktorët turq në shumë fusha, pasi ata gjithmonë japin maksimumin në rajone sfiduese dhe ofrojnë fleksibilitet shumë më të madh sesa kontraktorët nga vendet e tjera", tha ai.