Kongresmeni amerikan kritikon ndalimin e studentes palestinezo-amerikane nga Izraeli

Muhammed Yasin Güngör
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Një kongresmen amerikan kritikoi të hënën ndalimin e një studenteje palestinezo-amerikane nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke e karakterizuar incidentin si shkelje të procesit të rregullt ligjor bazë, raporton Anadolu.
"Jam thellësisht i alarmuar nga ndalimi i Sama Safi në një burg izraelit", tha përfaqësuesi Derek Tran, një demokrat nga Kalifornia. Ai vuri në dukje se studentja 20-vjeçare u mor nga shtëpia e saj në mes të natës dhe vazhdon të mbahet pa akuza zyrtare.
Shoqata e të Burgosurve Palestinezë konfirmoi se Safi u ndalua në fillim të këtij muaji së bashku me tre studente të tjera femra.
Tran e përshkroi arrestimin si pjesë të një "modeli shqetësues" të qeverisë izraelite që u mohon palestinezëve të drejtat e tyre, shpesh në kurriz të shëndetit dhe sigurisë së tyre.
Ai pohoi se Washingtoni duhet t'i mbajë aleatët në standardet e drejtësisë së barabartë dhe i kërkoi Sekretarit të Shtetit, Marco Rubio, të ndërhyjë menjëherë për ta sjellë studenten Safi në shtëpi të sigurt, duke përdorur "çdo mjet diplomatik në dispozicion".
Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit të SHBA-së tha për Anadolu se administrata është "në dijeni të ndalimit të një amerikani në Bregun Perëndimor".
Zyrtari tha se administrata Trump e merr seriozisht angazhimin e saj për të ndihmuar qytetarët jashtë vendit dhe po "monitoron situatën", megjithëse nuk u ndanë detaje të mëtejshme për shkak të konsideratave të privatësisë.
Sipas të dhënave palestineze, afërsisht 23.000 individë janë ndaluar në territorin e pushtuar që nga fillimi i konfliktit në Gaza.