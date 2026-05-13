Kongresisti amerikan, Case: SHBA-ja ka humbur 39 avionë në luftën me Iranin

Berk Kutay Gökmen
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Kongresisti demokrat Ed Case tha të martën se SHBA-ja ka humbur 39 avionë që nga fillimi i luftës me Iranin më 28 shkurt, duke cituar një raport të publikuar nga mbrojtja amerikane, transmeton Anadolu.
Case i bëri këto komente gjatë një seance të posaçme dëgjimore të Komitetit të Senatit ndërsa pyeti drejtorin financiar të Pentagonit, Jay Hurst, në lidhje me shkallën e dëmeve të pësuara gjatë konfliktit.
"Ne kemi humbur rreth 39 avionë, sipas një raporti në 'The War Zone' dhe ky është një i vjetër që është pothuajse një muaj i vjetër", tha Case duke e pyetur Hurstin nëse Pentagoni ka llogaritur apo jo "një kosto mbajtjeje për të gjithë këta avionë".
Hurst u përgjigj: "Ka kosto atje, por dua t'ju kthej përgjigje me shkrim dhe cilat janë ato konkretisht, sepse, siç mund ta imagjinoni, riparimi i avionëve është diçka që është shumë e vështirë për t'u llogaritur".
"Ne duam të bëjmë një diagnozë të plotë të avionëve përpara se ta vlerësojmë atë kosto", shtoi ai.
Raporti i cituar nga Case, i publikuar nga agjencia amerikane e lajmeve të mbrojtjes "The War Zone", thekson se Forcat Ajrore Amerikane kanë kryer gati 13 mijë fluturime gjatë konfliktit me Iranin.
Sipas raportit, 39 avionë u shkatërruan ndërsa 10 të tjerë pësuan nivele të ndryshme dëmtimi. Raporti pretendon se një avion luftarak F-35A Lightning II u godit brenda hapësirës ajrore iraniane dhe se një avion Boeing E-3 Sentry u shkatërrua.
Pretendimet nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur ndërsa zyrtarët e Pentagonit nuk i konfirmuan publikisht humbjet e supozuara gjatë seancës dëgjimore.
Tensionet rajonale u përshkallëzuan pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit nga Pakistani, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga presidenti amerikan Donald Trump pa afat të caktuar.