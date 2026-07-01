Kompanitë ajrore evropiane kërkojnë pezullimin e kontrolleve të reja kufitare të BE-së mes kaosit të udhëtimeve verore

Melike Pala
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Grupet kryesore të aeroporteve dhe kompanive ajrore në Evropë i kërkuan Komisionit Evropian të pezullojë përkohësisht Sistemin e ri të Hyrje/Daljes (EES) gjatë periudhës së ngarkuar të udhëtimeve verore, duke paralajmëruar se vonesat e mëdha në kufij po shkaktojnë probleme operative, humbje të lidhjeve të fluturimeve dhe nisje të avionëve me vende të lira, transmeton Anadolu.
Në një letër të hapur drejtuar presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, organizatat e industrisë thanë se zbatimi i sistemit ka krijuar “pasoja të rënda operative” në aeroportet evropiane, pavarësisht përgatitjeve të gjera të sektorit të aviacionit.
Letra u nënshkrua nga ACI Europe, Airlines for Europe dhe Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror (IATA), të cilat së bashku përfaqësojnë qindra kompani ajrore dhe aeroporte në të gjithë kontinentin.
Grupet thanë se koha e pritjes në kufijtë e jashtëm të zonës Shengen ka arritur deri në pesë orë gjatë periudhave të pikut që nga hyrja në fuqi e sistemit në muajin prill, ndërsa pasagjerët po përballen me radhë të gjata pritjeje.
Ato paralajmëruan se situata pritet të përkeqësohet në korrik dhe gusht, kur aeroportet evropiane pritet të përpunojnë dhjetëra milionë pasagjerë shtesë gjatë sezonit kulmor të pushimeve.
“Pasagjerët tashmë janë detyruar të presin për periudha të gjata jashtë ndërtesave të terminaleve dhe në zona të ekspozuara të aeroportit”, thuhet në letër, duke shtuar se disa fluturime po nisen “gjysmë bosh në momentin e mbylljes së portës së imbarkimit” për shkak të vonesave në procesin e kontrollit kufitar dhe hipjes në avion.
Megjithëse njohën objektivat e sigurisë të Sistemit Shengen të Hyrje/Daljes, grupet e aviacionit thanë se zbatimi i tij aktualisht po dëmton efikasitetin operacional dhe rrjedhën e pasagjerëve në qendrat kryesore ajrore dhe aeroportet rajonale.
Ato kërkuan fleksibilitet të menjëhershëm që do t’u lejonte shteteve anëtare të pezullonin përpunimin e EES-së gjatë periudhave me kërkesë të lartë dhe të riktheheshin përkohësisht te procedurat tradicionale të vulosjes së pasaportave kur kapaciteti kufitar tejkalohet.
Grupet e industrisë propozuan gjithashtu krijimin e një mekanizmi të përhershëm fleksibiliteti deri në muajin shtator, për të mundësuar pezullime të synuara në rrethana të jashtëzakonshme, derisa infrastruktura mbështetëse të vendoset plotësisht në të gjitha shtetet anëtare.
Letra paralajmëroi gjithashtu se ndërprerjet e vazhdueshme mund të dëmtojnë reputacionin e Bashkimit Evropian si një “destinacion mikpritës dhe konkurrues” dhe potencialisht të dekurajojnë udhëtarët ndërkombëtarë.