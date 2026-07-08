Kompania saudite e transportit detar konfirmon përfshirjen e një cisterne në incidentin e Ngushticës së Hormuzit

Mohammad Sio
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Transportuesi kombëtar i transportit detar i Arabisë Saudite, Bahri konfirmoi të mërkurën se një nga transportuesit e saj shumë të mëdhenj të naftës së papërpunuar (VLCC) ishte përfshirë në një incident gjatë tranzitit në Ngushticën e Hormuzit, duke shtuar se të gjithë anëtarët e ekuipazhit ishin të sigurt, transmeton Anadolu.
Bahri tha në një deklaratë se cisterna WEDYAN ishte përfshirë në incident gjatë tranzitit për në Ngushticën e Hormuzit të hënën.
Kompania tha se të gjithë anëtarët e ekuipazhit dhe personeli në bord ishin të sigurt dhe të konstatuar, pa raportuar lëndime.
Ngarkesa e anijes mbetet e sigurt dhe anija mbetet e detajuar, shtoi kompania.
Bahri tha se njoftoi menjëherë autoritetet përkatëse pas incidentit dhe po punon ngushtë me ta dhe me aktorë të tjerë detarë duke mbajtur kontakte të vazhdueshme me ekuipazhin e anijes.
"Siguria e njerëzve tanë, mbrojtja e mjedisit detar dhe menaxhimi i sigurt i anijes mbeten prioritetet tona më të larta," tha kompania.
Incidenti erdhi mes tensioneve të rritura në Ngushticën e Hormuzit pasi dy anije komerciale thuhet se u goditën nga raketat iraniane ndërsa kalonin tranzit në rrugën ujore strategjike të hënën vonë. Sulmet e raportuara shkaktuan sulme ushtarake amerikane ndaj objektivave iraniane.