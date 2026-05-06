Kompania franceze e transportit detar: Një anije mallrash është shënjestruar në sulmin ndaj Ngushticës së Hormuzit

Şeyma Erkul Dayanç
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Kompania franceze e transportit detar CMA CGM konfirmoi të mërkurën se një nga anijet e saj të mallrave u godit në një sulm në Ngushticën e Hormuzit, pas raportimeve të mëparshme për një incident në kanalin strategjik ujor, raportoi transmetuesi BFM, transmeton Anadolu.
"CMA CGM San Antonio u shënjestrua në një sulm dje ndërsa po lundronte në Ngushticën e Hormuzit", tha kompania në një deklaratë, duke shtuar se disa anëtarë të ekuipazhit u plagosën dhe u evakuuan për trajtim mjekësor.
Konfirmimi vjen pasi agjencitë e sigurisë detare dhe njoftimet e medias treguan më parë se një anije mallrash ishte goditur nga një predhë në zonë, pa verifikim zyrtar të identitetit të anijes.
Më parë, autoritetet franceze thanë se nuk mund të konfirmonin menjëherë lajmet se një anije mallrash e operuar nga CMA CGM ishte shënjestruar në ngushticë.
Media amerikane dhe britanike kishin raportuar se një anije franceze mallrash mund të jetë goditur nga të shtënat me armë zjarri në kanalin strategjik ujor.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme.
Armëpushimi u zgjat më vonë nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, pa një afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në ngushticë.