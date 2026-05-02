Kompania amerikane Spirit Airlines ndërpret fluturimet pas dështimit të bisedimeve për ndihmë financiare

Gizem Nisa Çebi Demir
02 Maj 2026•Përditësim: 02 Maj 2026
Linja ajrore amerikane me kosto të ulët Spirit Airlines ka ndaluar të gjitha operacionet, pas viteve të vështirësive financiare dhe dështimit të bisedimeve për ndihmë shtetërore, transmeton Anadolu.
“Me keqardhje të madhe, më 2 maj 2026, Spirit Airlines filloi mbylljen e organizuar të operacioneve tona, me efekt të menjëhershëm”, thuhet në njoftimin zyrtar të kompanisë, duke shtuar se “të gjitha fluturimet janë anuluar dhe shërbimi ndaj klientëve nuk është më i disponueshëm”.
Kolapsi i kompanisë me bazë në Floridën e Jugut vjen pas rritjes së kostove të karburantit të avionëve të lidhura me konfliktin në Iran, rritjes së konkurrencës nga linjat tradicionale që kanë adoptuar modele me tarifa të ulëta, si dhe bllokimit të blerjes së planifikuar në vitin 2023 nga JetBlue pas një sfide ligjore nga Departamenti i Drejtësisë.
Pavarësisht dy procedurave të falimentimit që nga viti 2024, kompania nuk arriti të rifitojë avantazhin e kostos.
Bisedimet me Shtëpinë e Bardhë për një paketë ndihme prej 500 milionë dollarësh dështuan për shkak të mosmarrëveshjeve të brendshme. Dje, presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi: “Nëse mund t’i ndihmojmë, do ta bëjmë. Por ne duhet të vijmë të parët. Ne jemi të parët”.
Mbrojtësit e konsumatorëve paralajmëruan se mbyllja mund të rrisë çmimet e biletave, duke theksuar se mungesa e një operatori me kosto të ulët rrit presionin mbi tregun dhe se “të gjithë do të paguajnë më shumë”.