Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve dënon “rrëmbimin” nga Izraeli të gazetarëve në bordin e flotiljes "Sumud"

Şeyma Erkul Dayanç
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve (CPJ) ka dënuar “rrëmbimin” nga Izraeli të disa gazetarëve në bordin e flotiljes humanitare globale "Sumud", transmeton Anadolu.
“Izraeli është përgjegjës për garantimin e sigurisë së të gjithë gazetarëve dhe duhet t’i lirojë menjëherë dhe pa kushte ata, si dhe të garantojë mbrojtjen e tyre”, tha organizata në rrjetin social amerikan X.
Organizata CPJ, me seli në New York, tha se gazetarët u ndaluan në bordin e anijeve që merrnin pjesë në flotiljen humanitare globale Sumud, e cila po operonte në ujërat ndërkombëtare.
Flotilja "Sumud" u sulmua të enjten pranë ishullit grek të Kretës, rreth 600 milje detare nga destinacioni i saj, përkatësisht enklava e Gazës e shkatërruar nga bllokada izraelite.
Anijet e para të flotiljes, që transportonin ndihma humanitare, u nisën nga Barcelona më 12 prill, ndërsa flota kryesore u nis nga ishulli italian i Sicilisë më 26 prill, me synimin për të thyer bllokadën shumëvjeçare të Izraelit ndaj Gazës.
Izraeli ka vendosur një bllokadë shkatërruese ndaj Rripit të Gazës që nga viti 2007, duke i lënë 2,4 milionë banorët e territorit palestinez në prag të urisë.
Ushtria izraelite nisi një ofensivë brutale ndaj Gazës në tetor të vitit 2023, duke vrarë më shumë se 72 mijë njerëz, duke plagosur mbi 172 mijë të tjerë, si dhe duke shkaktuar shkatërrime masive në të gjithë territorin e rrethuar.