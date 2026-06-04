Komiteti i kishës palestineze dënon shkeljet izraelite kundër vendeve të shenjta të krishtera në Liban

Tarek Chouiref
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Komiteti i Lartë Presidencial për Çështjet e Kishës në Palestinë dënoi të mërkurën shkeljet izraelite kundër vendeve të shenjta të krishtera në Libanin jugor, duke thënë se ato përbëjnë një shkelje të qartë të lirisë së adhurimit, transmeton Anadolu.
Ai tha se shkeljet pasqyrojnë të njëjtat praktika të kryera kundër vendeve të shenjta myslimane dhe të krishtera në Palestinë përmes sulmeve të përsëritura ndaj vendeve të adhurimit, anëtarëve të klerit dhe vendeve të shenjta.
Komiteti tha se shënjestrimi i vendeve të adhurimit dhe simboleve fetare përfaqëson "një sulm ndaj trashëgimisë së përbashkët njerëzore dhe vlerave shpirtërore", duke paralajmëruar se sulmet e vazhdueshme në vendet e shenjta rrezikojnë të nxisin tensionet dhe të minojnë përpjekjet që synojnë promovimin e dialogut dhe respektit të ndërsjellë midis popujve dhe feve.
Ai gjithashtu i kërkoi komunitetit ndërkombëtar dhe organizatave të të drejtave të njeriut që të veprojnë për të ndaluar shkeljet e përsëritura kundër objekteve fetare dhe për të siguruar përgjegjësi.
Deklarata erdhi mes kritikave në rritje për incidentet e përsëritura që përfshijnë ushtarë izraelitë dhe simbole fetare të krishtera në Libanin jugor, duke përfshirë pamjet e qarkulluara në internet muajin e kaluar që tregonin një ushtar duke vendosur një cigare në gojën e një statuje të Virgjëreshës Mari.
Në prill, qarkulluan gjithashtu pamje që tregonin një ushtar izraelit duke shkatërruar një statujë të Jezu Krishtit në vendbanimin Debel në Libanin jugor duke përdorur kazmë dhe duke shkaktuar dënime të përhapura fetare dhe politike.
Lajmet kanë dokumentuar gjithashtu dëmtime në disa kisha gjatë operacioneve ushtarake izraelite në Liban, përveç vrasjes së At Pierre al-Rahi, një prift në kishën Mar Georgios.
Shkeljet izraelite kundër vendeve të krishtera janë dokumentuar gjithashtu në Kudsin Lindor të pushtuar dhe në Rripin e Gazës në vitet e fundit.