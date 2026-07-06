Komiteti i Gazës i gatshëm të marrë detyrat "sapo të jenë në dispozicion kapacitetet e nevojshme"

Lina Altawell
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Kryetari i një komiteti palestinez të ngarkuar me administrimin e Rripit të Gazës tha sot se komiteti i tij është plotësisht i gatshëm të marrë përsipër detyrat e tij “sapo të krijohen kapacitetet dhe kushtet e nevojshme për punën e tij", transmeton Anadolu.
“Kërkesat themelore për suksesin e punës së komitetit përfshijnë një autoritet, një ligj me referencë të qartë dhe një armë nën këtë autoritet", tha kryetari i Komitetit Kombëtar për Administrimin e Gazës (NCAG), Ali Shaath në një deklaratë.
"Këto kushte janë të nevojshme për të siguruar mjedisin politik, administrativ dhe të sigurisë që i duhet komitetit për të kryer detyrat e tij në mënyrë efektive dhe për t’u shërbyer interesave të të gjithë palestinezëve në Rripin e Gazës", shtoi ai.
Deklarata erdhi menjëherë pasi qeveria e Gazës njoftoi shpërbërjen e organit të saj qeverisës dhe dorëheqjen e kryetarit të tij në detyrë si pjesë e përgatitjeve për transferimin e administratës së enklavës te NCAG.
NCAG e përshkruan veten si organ jopolitik përgjegjës për administrimin e çështjeve civile të përditshme të territorit. I përbërë nga figura kombëtare palestineze, ai ka funksionuar nga Kajro që nga mesi i janarit, por ende nuk ka filluar ushtrimin e detyrave të tij nga brenda Rripit të Gazës.