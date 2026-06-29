Komisioni zviceran kundër torturës: Mbipopullimi i burgjeve përbën shkelje të të drejtave të të burgosurve

Necva Taştan Sevinç
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Mbipopullimi në burgjet zvicerane po çon në përkeqësimin e kushteve të burgimit dhe po cenon të drejtat themelore të të burgosurve, paralajmëroi Komisioni Kombëtar Zviceran për Parandalimin e Torturës (NCPT) në raportin e tij vjetor të publikuar të hënën, transmeton Anadolu.
Komisioni tha se nivelet e larta të mbushjes së burgjeve po kufizojnë privatësinë e të burgosurve, po rrisin rrezikun e dhunës dhe po dëmtojnë qasjen në kujdes shëndetësor.
Ai gjithashtu paralajmëroi se stafi i burgjeve po punon nën presion në rritje, pasi mbipopullimi po ushtron ngarkesë shtesë mbi institucionet korrektuese.
NCPT-ja tha se vetëm zgjerimi i kapaciteteve të burgjeve nuk do ta zgjidhë problemin, duke kërkuar në vend të kësaj një strategji gjithëpërfshirëse për të ulur numrin e përgjithshëm të personave që mbahen në burg.
Komisioni kritikoi gjithashtu përdorimin e vazhdueshëm nga Zvicra të strehimoreve të mbrojtjes civile për akomodimin e azilkërkuesve.
Sipas raportit, kushtet e jetesës në këto strehimore janë veçanërisht të këqija për shkak të mbipopullimit, mungesës së dritës natyrore dhe zhurmës së vazhdueshme nga sistemet e ventilimit.
Komisioni u bëri thirrje autoriteteve të adresojnë si mbipopullimin në burgje, ashtu edhe kushtet e papërshtatshme të akomodimit për azilkërkuesit përmes masave strukturore afatgjata, në vend që të mbështeten vetëm në rritjen e kapaciteteve të burgjeve.